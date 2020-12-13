Ферстаппен выиграл последний этап сезона "Формулы-1"

Пилот из Нидерландов Макс Ферстаппен ("Ред Булл") стал победителем Гран-при Абу-Даби - заключительного, 17-го этапа сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Накануне в субботу Ферстаппен выиграл квалификацию. Вторым финишировал финн Валттери Боттас ("Мерседес"), третьим - его партнер по команде чемпион мира представитель Великобритании Льюис Хэмилтон, восстановившийся после коронавируса.

Что касается россиянина Даниила Квята из "Альфа Таури", то он занял 11-е место. К слову, эта гонка может стать последний для Квята в "Формуле-1", поскольку в следующем сезоне его в команде должен сменить японец Юки Цунода.