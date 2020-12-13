С 15 декабря во Франции будет действовать комендантский час с 20 часов вечера до 6 утра. Исключением станет лишь ночь на Рождество, когда власти снимут все ограничения на ночные прогулки. Однако на Новый год комендантский час в стране отменять не станут . Бурлит от негодования вот уже который день подряд мир богатейшей культуры Франции. Причиной тому стало недавнее решение правительства перенести на три недели вплоть до 7 января открытие театров и музеев под предлогом борьбы с пандемией.

Однако на фоне некоторого улучшения эпидемической обстановки и в преддверии рождественских и новогодних праздников власти сочли возможным разрешить работу всех магазинов - от крошечных бутиков до огромных коммерческих центров.

Более того, распахнули двери церкви и соборы, прочие духовные учреждения. Но не театры. Такая предвзятость вызвала гнев служителей Мельпомены.

"Посмотрите, что творится, - восклицает известный французский актер Шарль Берлин, - метро переполнено, супермаркеты полны народа, на улицах рой машин, а театр, высокое искусство живого общения с людьми, под замком, оно отдано на заклание".

Ему вторит директор парижского театра Рон-Пуэн, драматург Жан-Мишель Риб. Он напоминает, что во всех театрах и концертных залах еще летом были введены строжайшие меры санитарной безопасности, и ни в одном из них начиная с марта не было зарегистрировано ни одного случая заражения.

Полюбоваться ночью видом Эйфелевой башни французы смогут только на Рождество. На Новый год в Париже будет действовать комендантский час. Фото: AP

Как подчеркнул музыковед Ален Дюо на страницах "Фигаро", жесткость была проявлена по отношению к "служителям культа прекрасного и вечного", в то время как всем "местам религиозного культа" позволено принимать прихожан.

"Итак, мессе говорят - да, кинематографу, музыке, театру - нет?" - подводит черту Ален Дюо. А актер Самюэль Шурен напомнил о словах премьера, который превозносил светские ценности, к которым относятся непреходящие культурные, а на деле их учреждения в отличие от церквей остаются закрытыми.

А как у нас?

Вахтанг Кипшидзе, заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ:

- Как был бы воспринят комендантский час в России только на Новый год и свобода праздновать Рождество? Явно с обидой прежде всего за Новый год. Хотя изначально придумывался как светская копия Рождества.. Однако целенаправленные усилия на замещение Рождества Новым годом дали свои плоды. Но такие тенденции, к сожалению, существовали не только в советской России. Этими праздниками человек ставится перед выбором, в какую ему сторону оглянуться. Туда, где ведро оливье, пять бутылок шампанского и никаких лимитов, или туда, где тонкие и величайшие смыслы. Сейчас, увы, склонность к празднованию в приниженном формате проявляется во всех странах. Можно ведь и Рождество отпраздновать, как Новый год. Не ходить в храм, не молиться, не думать о воздержании от дурных страстей. Если вдруг в России возьмут и оставят только Рождество, это же не станет гарантией того, что человек будет вкладывать в праздник необходимую глубину. Мне кажется, тут перед нами стоит вопрос, кого ты принимаешь - Христа родившегося или 50-процентные скидки приуроченные к празднику?

Подготовила Елена Яковлева