Генпрокуратура организована проверку по всей стране после роста цен на продукты.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, Генпрокуратура проводит проверку в целях защиты прав граждан при формировании цен на продовольственные товары. Кроме того прокуроры проверят возможные картельные сговоры производителей и поставщиков продуктов.

По данным Генеральной прокуратуры, в настоящее время отмечен необоснованный рост цен на базовые продукты питания. В частности, сахар подорожал почти на 72 процента, подсолнечное масло подорожало практически на четверть, мука - на 13 процентов, хлеб - более чем на 6 процентов.

С учетом этого прокурорам всех субъектов России поручено во взаимодействии с антимонопольными органами активизировать работу по надзору за исполнением законодательства в области ценообразования на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. Как подчеркнули в Генпрокуратуре, при выявлении нарушений будет обеспечено решительное и принципиальное реагирование на случаи необоснованного роста цен на продукты и жесткое пресечение картельных сговоров. Надо сказать, что в этом году в условиях пандемии Генпрокуратура проводит такие проверки постоянно.

Так в октябре, благодаря прокурорскому вмешательству были снижены необоснованно завышенные цены на социально значимые продукты в Магаданской области. В надзорном ведомстве напомнили, что в местностях приравненных к районам Крайнего Севера, установлены предельные уровни торговых надбавок. При этом было установлено, что в магазине поселка Ола цена на свинину и минтай была превышена на 20 процентов, а в магазине поселка Усть-Омчуг на масло, тихоокеанскую сельдь и другие социально значимые товары цену превысили более чем на половину от максимально допустимой.

330 виновных лиц привлечено к различным видам ответственности после прокурорского вмешательства

В целом, только в первом полугодии 2020 года прокурорами было выявлено свыше 600 нарушений законодательства в сфере ценообразования на продовольственные товары. Для устранения внесено около 300 представлений. К разным видам ответственности привлечено более 330 виновных лиц.