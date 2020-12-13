Германия снова вводит жесткий карантин

Вакцинация от коронавируса в Евросоюзе в целом и в Германии в частности начнется в январе 2021 года. Об этом рассказала канцлер ФРГ Ангела Меркель по окончании видеоконференции с главами федеральных земель Германии.

По ее словам, прежде чем начнется прививочная кампания, Европейское агентство по лекарственным препаратам должно одобрить вакцину (речь идет о разработке Pfizer и BioNTech). Оно планирует это сделать до 29 декабря. "Сегодня 13 декабря, поэтому мы должны немного подождать. Возможно, что это произойдет немножко раньше, но самое позднее - 29 декабря. После этого сразу начнется поставка во все европейские страны и в январе будет возможность начать вакцинацию", - заявила Меркель.

Она также отметила, что в Германии с 16 декабря по 10 января вводится жесткий карантин. "Мер, которые мы приняли со 2 ноября, недостаточно", - подчеркнула канцлер. По ее словам, в стране опять отмечен стремительный рост числа новых случаев заражения, что требует принятия решительных мер. Как отмечает Bild, в связи с этим в Германии закрываются торговые точки, кроме продовольственных, запрещается употребление спиртных напитков в общественных местах и продажа пиротехники. Также закрываются школы и детские сады.

В ближайший месяц будут разрешены встречи не более пяти человек. И только на 24-26 декабря будет сделано исключение и лимит поднят до 10 человек.