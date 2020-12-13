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В этом году у пражан уже не получится прогуляться по праздничным улицам со стаканчиком глинтвейна в руке. Фото: Franz12 /Istock

Анна Попова рассказала о нулевом пациенте

Роспотребнадзор установил нулевого пациента, с которого началось распространение коронавируса в России. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова в фильме "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1".

"Он появился у нас буквально 1 марта, и к 17 марта у нас уже был сотый случай заболевания", - передает ее слова РИА Новости.

Попова уточнила, что речь идет о заражении пациента, которое привело к дальнейшей передаче вируса в России. При этом первыми в стране были выявлены три случая COVID-19, завезенные из Китая. Однако они не привели к распространению инфекции.

Город закрыли на замок

Власти китайской провинции Хэйлунцзян закрыли на карантин целый город из-за одного выявленного там случая ковида. До особого распоряжения правительства никто не сможет покинуть Дуннин (он находится в 60 километрах от Владивостока) или попасть в него, передает ТАСС со ссылкой на рабочую группу эпидемиологов.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch/Files
Германия снова вводит жесткий карантин

Местные владельцы автомобилей временно лишаются права садиться за руль, поездки по городу на общественном транспорте тоже запрещены - разве что по особым пропускам, которые выдают медикам, военным или муниципальным работникам.

Исключение сделают для грузовых фургонов, развозящих еду и лекарства. Но их водители обязаны регулярно сдавать тесты на коронавирус - как и продавцы в местных магазинах и на рынках, которым предстоят строгие проверки.

Швейцария призвала туристов отдыхать дома

Швейцария призвала зарубежных гостей не приезжать в страну на рождественские каникулы. Власти попросили иностранцев не посещать горнолыжные курорты - отдых на них будет разрешен только местным жителям.

По данным местного издания Sonntags Zeitung, главы пяти крупнейших больниц страны в Цюрихе, Берне, Базеле, Лозанне и Женеве направили письмо министру здравоохранения Алену Берсе. В нем они требуют ужесточения ограничений, вызванных коронавирусом, аргументируя это тем, что из-за роста числа госпитализаций зараженных COVID-19, они вынуждены откладывать жизненно важные операции людям с другими заболеваниями.

Американцев начинают прививать

В понедельник в США начинается вакцинация населения от коронавируса. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило использование вакцины Pfizer/BioNTech.

Число умерших от COVID-19 в США превысило боевые потери во Второй мировой войне

Препарат, разработанный американской и немецкой фармацевтическими компаниями, поступит в 145 медицинских центров, оборудованных для хранения вакцины при очень низких температурах. США подписали контракт на поставку до конца марта 100 миллионов доз этой вакцины.

В Чехии запретили наливать "на вынос"

В Чехии запретили торговлю напитками "на вынос". Министр здравоохранения Ян Блатный пояснил, что смысл этого запрета заключается в том, чтобы люди не собирались на улицах или рождественских ярмарках с кружками и чашками с напитками и едой.

В этом году - из-за эпидемии коронавируса - традиционные рождественские ярмарки в стране проходят в ограниченном режиме. Министр торговли Карел Гавличек сообщил, что продавать кофе или чай с собой не запрещено, но пить купленный напиток на месте нельзя.

Однако перед владельцами кофейных киосков встала проблема: как добиться того, чтобы люди не пили на улице купленные напитки?

По данным местного информационного портала Seznam Zprvy, некоторые кафе в центре Праги, чтобы избежать неприятностей, наливают кофе с собой в пакеты вместо чашек.

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