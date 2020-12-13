В Японии почти 25 процентов компаний считает, что удаленная работа сохранится надолго, и разрабатывает в связи с этим новую систему обеспечения сотрудников и сокращения расходов.

Переход на "удаленку" касается в первую очередь IT-компаний, организаций, связанных с творчеством в той или иной форме (дизайн, реклама, архитектурные бюро и т.д.) или тех, кто занят аналитикой и расчетами (финансы, страхование). Большинство работодателей в Японии предлагают сотрудникам три варианта: полностью удаленная работа, посещение офиса несколько раз в неделю и обычная работа в офисе. По данным некоторых компаний, уже перешедших на такой режим, около 40 процентов сотрудников выбирают полностью удаленный режим и около 60 процентов - периодическое посещение офиса. Тех, кто хотел бы приезжать в офис каждый день, фактически нет. Выбор в большинстве случаев добровольный.

Что касается новых принципов работы для тех, кто все же будет работать из дома, то на первом месте стоит вопрос компенсации затрат. Во-первых, это возросшие счета за коммунальные услуги, потому что раньше целый день люди находились в офисе, а теперь сидят дома, расходуют электричество и воду. Кроме того, у многих дома нет подходящего для работы оборудования, от компьютерных мониторов до нормальных столов и стульев. Зачастую в японских домах есть только низкие столики-цукуэ, перед которыми надо сидеть, поджав ноги. Долго работать в таком положении сложно. Поэтому работодатели вводят компенсацию для покупки всего необходимого. Некоторые компании выплачивают работникам разовое пособие на приобретение всего необходимого в размере 10-20 тысяч иен (7-14 тысяч рублей). Многие предоставляют также компьютер или монитор необходимых параметров. Плюс к этому предполагается ежемесячное пособие на покрытие коммунальных расходов.