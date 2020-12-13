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13.12.2020 11:21
Рубрика: В мире

Италия и ВОЗ намерено утаили отчет о неготовности страны к пандемии

Текст: Нива Миракян

ВОЗ по согласованию с властями Италии могла намеренно утаить детальный отчет, который свидетельствовал о неготовности страны к пандемии и мог бы помочь другим странам в борьбе с коронавирусом. Предположительно, документ был отозван и исчез с сайта ВОЗ по просьбе Раньери Герра, заместителя генерального директора ВОЗ по стратегическим инициативам. Эта информация - важный элемент в расследовании прокуратуры Бергамо, города, который в большей степени пострадал от пандемии.

Фото: Steve Parsons / POOL / AFP
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13 мая 2020 года на сайте ВОЗ был опубликован 102-страничный отчет под названием "Беспрецедентный вызов: первый ответ Италии на COVID-19". Однако уже на следующий день документ был удален с официальной страницы ВОЗ. Отчет подготовил итальянский ученый Франческо Замбон, работающий в ВОЗ, и десять его коллег из других стран Европы. Исследование профинансировали власти Кувейта, а одной из его целей было информирование государств, которые еще не пострадали от пандемии - о том, как максимально подготовить к удару свои системы здравоохранения. Италия в этом смысле представляла особый интерес, поскольку была первой европейской страной, где распространение коронавируса (вслед за китайским Уханем) приобрело катастрофический масштаб.

В указанном отчете утверждалось, что власти Италии фактически провалили подготовку к возможной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, поскольку итальянский план действий на случай пандемии не обновлялся с 2006 года. Формально он был переутвержден в 2017 году, однако никаких изменений не претерпел, утверждают исследователи."Команда (авторов отчета для ВОЗ, - прим.) тщательно проверила его и обнаружила, что все планы, появившиеся после 2006 года, были просто скопированы - в тексте не было изменено ни слова, ни запятой", - рассказал The Guardian Франческо Замбон, ключевой автор документа. Из-за этого он и его коллеги пришли к выводу, что первоначальная реакция на распространение коронавируса в провинции Ломбардия и далее по стране была "хаотичной, импровизированной и "творческой". Поэтому еще какое-то время в Италии ушло на то, чтобы выработать системные рекомендации для клиник, медиков и всей системы здравоохранения, утверждают авторы удаленного исследования.

В мире Европа Италия Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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