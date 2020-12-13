Врач сможет оформить больничный во время телемедицинской консультации. Эти и другие изменения предусматривают вступающие в силу 14 декабря новые правила выдачи листков нетрудоспособности.

В документе говорится, что при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, допускается формирование электронного больничного при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, при условии, что сведения о лечащем враче внесены в Федеральный регистр медицинских работников.

Чтобы оформить такой лист нетрудоспособности, потребуется не только паспорт, но также СНИЛС. Если работодателей несколько, работнику все равно выдадут один электронный больничный: в дальнейшем достаточно каждому из них сообщить номер документа. В одном экземпляре электронный больничный оформят и на всех детей, по уходу за которыми находился дома родитель: просто отдельной строкой на каждого ребенка в нем будет указан код причины нетрудоспособности.

В отличие от бумажного при заполнении электронного листка нетрудоспособности врач не спросит у пациента места работы, уточнит не возраст ребенка, а дату его рождения.

А вот если при заполнении электронного больничного ошибся работодатель, заводить новый лист нетрудоспособности, как с бумажным, не потребуется - достаточно внести исправления и повторно направить их в Фонд социального страхования. Но придется пояснить, из-за чего возникли правки, которые, кстати, нужно будет заверить усиленными квалифицированными электронными подписями главного бухгалтера и руководителя.

В период пандемии врачи смогут оформлять электронный больничный удаленно - по итогам телемедицинской консультации

Электронный больничный полагается не всем. Так, для безработных, которым лист нетрудоспособности может понадобиться для подтверждения уважительной причины неявки в государственные учреждения службы занятости, он должен быть оформлен исключительно на бумаге, говорится в правилах. Такой же выдадут беременным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, если беременность наступила в течение 12 месяцев до признания их в установленном порядке безработными.

Пациентам дневных стационаров больничный оформят при выписке сразу за весь период лечения.

Уйти на больничный теперь смогут родители ребенка в возрасте до 7 лет, если детский сад закрылся на карантин.

А вот дубликат листка нетрудоспособности возможно будет получить только до момента выплаты пособия, за исключением переквалификации страхового случая (например, с травмы на производственную травму).

Кстати, со следующего года выплаты по больничным во всех регионах страны Фонд социального страхования будет проводить напрямую, не отвлекая средств работодателей.