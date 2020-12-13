Канцлер Германии объявила жесткий карантин на праздники

С16 декабря Германия вынуждена объявить жесткий общенациональный карантин - об этом сообщила канцлер Ангела Меркель по итогам воскресного совещания с премьерами земель. Уже накануне всем было ясно, что правительство готовится ужесточить меры по борьбе с пандемией. Они запланированы до 10 января. "Но никто не знает, что будет в Новом году", - заметила канцлер. Как показалось наблюдателям, без особого оптимизма.

С начала ноября в стране и так закрыты театры, рестораны, клубы и фитнес-центры. Теперь к ним присоединятся парикмахерские, без которых немцы так страдали за время весеннего карантина, салоны красоты, студии тату и массажа. Прекратят работу и розничные магазины, кроме тех, что "обеспечивают насущные потребности граждан". К ним относятся продуктовые, ярмарки выходного дня, поставщики фермерской продукции и алкоголя. Кстати, об алкоголе - за его распитие на улице теперь будут штрафовать. Не сделают исключение даже для традиционного рождественского глинтвейна, который, по мнению властей, "заставляет граждан сокращать дистанцию". А еще в эту новогоднюю ночь не разрешат запускать салюты "в людных местах". Вообще предстоящие праздники немцам рекомендуют провести в "узком семейном кругу". Можно пригласить до четырех гостей - "ближайших родственников, их супругов или партнеров". На детей и подростков до 14 лет "квоты" не распространяются. Богослужения в церквях, а также в синагогах и мечетях разрешены, но только если прихожане соблюдают дистанцию в полтора метра и носят маски. Для массовых религиозных собраний потребуется специальная регистрация. А вот совместные песнопения попали под запрет.

Немецкие школы все же ждет "дистанционка". Хотя Меркель и не произнесла это слово, но потребовала "по возможности обеспечить присмотр за детьми из дома". По крайней мере, обязательное посещение классов временно отменяется. То же самое касается и детских садов. В правительстве не исключают, что для родителей чад будет предусмотрен оплачиваемый отпуск. Между тем цифры "короны" в Германии ползут вверх. По данным Института Коха, в субботу выявлено 28 438 новых заболевших, 496 пациентов скончались. "Я хочу поблагодарить тех, кто работает в больницах. У них будет трудное Рождество", - заключила канцлер.