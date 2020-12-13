Китай внесет дополнительный вклад в защиту глобального климата

Выступая по видеосвязи, лидер КНР озвучил три предложения по глобальному управлению климатом и пообещал, что к 2030 году Китай доведет суммарную установленную мощность своей ветровой и солнечной энергетики до более чем 1,2 миллиарда кВт.

Китай является активным участником глобального реагирования на изменение климата. В этом году Си Цзиньпин неоднократно призывал мировое сообщество укреплять уверенность и придерживаться нового подхода к управлению климатом, основанного на "зеленом" восстановлении. "Мы рассчитываем, что пик выбросов углекислого газа будет достигнут до 2030 года, а до 2060 года нам удастся достичь углеродной нейтральности", - подчеркнул глава КНР. Он призвал страны и регионы мира способствовать формированию новой системы управления климатом, а также укреплять уверенность и придерживаться нового подхода к управлению климатом с акцентом на "зеленое" восстановление.

Выступление Си Цзиньпина указывает на наличие определенных противоречий в позициях разных государств по вопросам глобального управления климатом, а также демонстрирует успехи Китая в области экологического развития и его ответственность за будущее всего человечества. По словам китайского лидера, никто не должен оставаться в стороне перед лицом вызовов изменений климата, а унилатерализм ведет в никуда. Он призвал развитые страны увеличить поддержку развивающихся стран в плане финансирования, технологий и укрепления потенциала.

Си Цзиньпин также объявил о дополнительных обязательствах Китая и намерении внести еще больший вклад в реагирование на глобальные климатические вызовы. По мнению аналитиков, китайская инициатива отвечает потребностям развивающихся стран и подчеркивает разумные способы улучшения глобального управления климатом. Комплекс новых мер, который решил предпринять Китай, является четким планом действий страны для внесения веского вклада в борьбу с изменениями климата. Речь Си Цзиньпина посылает миру ясный сигнал о том, что Китай умеет держать свое слово и не дает пустых обещаний, отмечают эксперты.

Недавно генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас отметил, что китайское правительство уделяет повышенное внимание развитию новых и возобновляемых источников энергии. Он высоко оценил успехи КНР в этой сфере. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем интервью Медиакорпорации Китая подчеркнул лидирующую роль Китая в продвижении к низкоуглеродному будущему.

Выступая на саммите, генсек ООН призвал мировых лидеров объявить чрезвычайное положение в сфере климата до достижения углеродной нейтральности. В связи с этим Си Цзиньпин пообещал, что Китай увеличит свой определяемый на национальном уровне вклад в борьбу с климатическими изменениями и примет еще более решительные политические установки и меры.