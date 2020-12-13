Китай внесет дополнительный вклад в защиту глобального климата

Новости

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Хорошевцева 15:34
Квинси Промес арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений 15:05
Тедеско выступил с заявлением в связи с инцидентом после матча с "Сочи" 14:53
СМИ: Украинская певица Лобода оказалась в центре скандала из-за ванны 14:08
Путин: Рост цен на макароны при высоких урожаях зерна недопустим 14:06
В Петербурге в примерочной магазина обнаружили самодельную бомбу 13:56
Суббота стала самым холодным днем с начала зимы в Москве 13:52
Минск: Дан старт Белорусско-российскому молодежному форуму 13:51
Умер участник групп "Воскресение" и "Самоцветы" Андрей Сапунов 13:31
Патриарх Кирилл призвал переболевших COVID-19 стать донорами плазмы 13:16
Меркель и главы федеральных земель обсудят меры по борьбе с COVID-19 12:33
В московском метро поезда остановились из-за пассажира на путях 12:18
Италия и ВОЗ намерено утаили отчет о неготовности страны к пандемии 11:21
Россияне назвали любимые горнолыжные курорты 10:14
СМИ: Сотрудники ФБР замешаны в скандалах на почве домогательств 10:03
Дом звезды футбола Паоло Росси ограблен во время его похорон 09:33
В Британии магазинам рекомендовали создать запасы продуктов и лекарств 09:23
Оперштаб: Еще 4841 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:18
Россиян ждут увеличение зарплат и бонусы 09:14
Пушкова удивил протест Киева из-за российских санкций 08:30
Эпидемиолог перечислила долгосрочные последствия COVID-19 07:56
Мужчина открыл стрельбу по участникам митинга в США 07:37
Минюст США запросил документы о делах сына Джо Байдена на Украине 07:00
Вакцинация от коронавируса в США начнется 14 декабря 05:41
Греция продлила разрешение на въезд до 500 россиян в неделю 05:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2020 году поститься заболевшим и врачам
Как в 2020 году поститься заболевшим и врачам
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
13.12.2020 15:19

Китай внесет дополнительный вклад в защиту глобального климата

На виртуальном саммите в области изменения климата председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны мира сплотиться и добиваться новых успехов в управлении климатом, наладить эффективное взаимодействие в этой сфере. Саммит прошел в субботу под председательством ООН, Великобритании и Франции в партнерстве с Чили и Италией, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Выступая по видеосвязи, лидер КНР озвучил три предложения по глобальному управлению климатом и пообещал, что к 2030 году Китай доведет суммарную установленную мощность своей ветровой и солнечной энергетики до более чем 1,2 миллиарда кВт.

Фото: plus49/Construction Photography/Avalon/Getty Images
КНР активно восстанавливает внешнюю торговлю

Китай является активным участником глобального реагирования на изменение климата. В этом году Си Цзиньпин неоднократно призывал мировое сообщество укреплять уверенность и придерживаться нового подхода к управлению климатом, основанного на "зеленом" восстановлении. "Мы рассчитываем, что пик выбросов углекислого газа будет достигнут до 2030 года, а до 2060 года нам удастся достичь углеродной нейтральности", - подчеркнул глава КНР. Он призвал страны и регионы мира способствовать формированию новой системы управления климатом, а также укреплять уверенность и придерживаться нового подхода к управлению климатом с акцентом на "зеленое" восстановление.

Выступление Си Цзиньпина указывает на наличие определенных противоречий в позициях разных государств по вопросам глобального управления климатом, а также демонстрирует успехи Китая в области экологического развития и его ответственность за будущее всего человечества. По словам китайского лидера, никто не должен оставаться в стороне перед лицом вызовов изменений климата, а унилатерализм ведет в никуда. Он призвал развитые страны увеличить поддержку развивающихся стран в плане финансирования, технологий и укрепления потенциала.

Си Цзиньпин также объявил о дополнительных обязательствах Китая и намерении внести еще больший вклад в реагирование на глобальные климатические вызовы. По мнению аналитиков, китайская инициатива отвечает потребностям развивающихся стран и подчеркивает разумные способы улучшения глобального управления климатом. Комплекс новых мер, который решил предпринять Китай, является четким планом действий страны для внесения веского вклада в борьбу с изменениями климата. Речь Си Цзиньпина посылает миру ясный сигнал о том, что Китай умеет держать свое слово и не дает пустых обещаний, отмечают эксперты.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Европейские дипломаты высоко оценили достижения КНР в искоренении бедности

Недавно генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас отметил, что китайское правительство уделяет повышенное внимание развитию новых и возобновляемых источников энергии. Он высоко оценил успехи КНР в этой сфере. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем интервью Медиакорпорации Китая подчеркнул лидирующую роль Китая в продвижении к низкоуглеродному будущему.

Выступая на саммите, генсек ООН призвал мировых лидеров объявить чрезвычайное положение в сфере климата до достижения углеродной нейтральности. В связи с этим Си Цзиньпин пообещал, что Китай увеличит свой определяемый на национальном уровне вклад в борьбу с климатическими изменениями и примет еще более решительные политические установки и меры.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Хорошевцева
Пушкова удивил протест Киева из-за российских санкций
Россиян ждут увеличение зарплат и бонусы
Эпидемиолог перечислила долгосрочные последствия COVID-19
Греция продлила разрешение на въезд до 500 россиян в неделю