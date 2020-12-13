Новая книга Павла Крашенинникова называется "История отечественных конституций". И, понятно, не случайно автор представил ее 10 декабря, в канун Дня Конституции. Также очевиден выбор площадки для презентации. Премьеры книг Павла Крашенинникова в "Российской газете" - устоявшаяся традиция.

Каждый раз такие презентации становятся событием и в жизни газеты, и в российском юридическом сообществе. Но все же нынешняя - несла особый смысл. Ведь уже очевидно, что 2020 год войдет в отечественную историю как год обновленной Конституции России. А автор - сопредседатель рабочей группы и официальный представитель президента по подготовке и принятию конституционных поправок, глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Презентация прошла в режиме видеосвязи. И, хотя перед автором расположились лишь телекамеры, нельзя сказать, что зал был пуст. На связи была привычная аудитория - студенты и преподаватели юридических вузов, ведущие юристы, ученые, правоведы и общественные деятели, обычные читатели газеты.

- Хочу от всей души поздравить автора с очередной удачей, - сказал сопредседатель Ассоциации юристов России, доктор юридических наук, профессор Сергей Степашин. - Я бы назвал эту книгу историографией Конституции. Мало кто знает, что конституционный процесс начался в нашей стране не после Октябрьского переворота, а намного раньше, начиная с декабристов...

И, конечно, нельзя не сказать о периоде, в который я лично был нардепом, был членом Президиума Верховного Совета. Конституцию РСФСР, которая принималась на Съезде народных депутатов, просто изнасиловали. Более 500 поправок, как отметил автор, прямо с голоса принимались на съезде.

На презентации выступила сопредседатель рабочей группы и официальный представитель президента по подготовке и принятию поправок в Конституцию, глава Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, доктор юридических наук, академик РАН, профессор Талия Хабриева.

- "История отечественных конституций" обращена к самому широкому кругу читателей, - подчеркнула она. - Это не просто образец правового, а конституционного просвещения...

Хочу напомнить интересный факт: Лига наций в свое время назвала Конституцию СССР 1936 года самой демократичной в мире, она содержала самый полный перечень прав человека. Позже ученые указывали, что она оказала влияние на разработку конституций других стран, и не только социалистических.

Наша Конституция уже 1993 года интересна тем, в каких условиях она принималась : 58 процентов проголосовали за Конституцию, 41 процент - против. Это, практически, раскол государства

Это говорит о том, что нам нужно помнить свой лучший исторический опыт. Надо преодолеть расхожее заблуждение, будто Россия вечно в догоняющем положении в созидании нового, передового. Это не так.

В этом году мы доказали, что способны создавать передовые демократические образцы. Например, при принятии поправок был создан новый оригинальный демократический механизм - общероссийское голосование. Это же новая форма прямой демократии.

- Я имел удовольствие и редкую возможность ознакомиться с новой работой Павла Крашенинникова, он мне ее подарил на День юриста, - сказал член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, сопредседатель Ассоциации юристов России, ректор Московского юридического государственного университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина, профессор Виктор Блажеев.

Мне кажется, что это новый жанр, который я для себя назвал научно-публицистической юриспруденцией. Отчетливо понимаешь, насколько субъективные события в истории влияли на развитие конституционного процесса.

Я переосмыслил некоторые из них. Например, спор Ленина и Сталина, как должен быть образован Советский Союз. Либо это добровольное объединение республик, входящих в него, или все-таки они должны были войти в состав Российской Федерации.

Теперь понимаешь, как победившая позиция Ленина заложила огромную бомбу, которая взорвалась уже в 1991 году. То, что не имело тогда юридического значения, впоследствии сыграло роковую роль. Автор приводит цифры: 58 процентов проголосовали за Конституцию, 41 процент - против. Это, практически, раскол государства. Такая Конституция, казалось бы, обречена. Но она просуществовала 27 лет

Сенатор Андрей Клишас - тоже коллега Павла Крашенинникова как сопредседатель рабочей группы и Официальный представитель президента в парламенте по подготовке и принятию поправок к Конституции. Он возглавляет Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессор.

- Книга замечательная, - первым делом оценил труд коллеги Андрей Клишас. - Я хочу поблагодарить наших коллег и партнеров из "Российской газеты", что они очень правильно в канун Дня Конституции решили в таком формате обсудить эту работу. "Российская газета" была нашим настоящим партнером в ходе подготовки конституционных поправок.

Для меня, как для преподавателя конституционного права и профессора, всегда очень важны тексты, которые хрестоматийно изданы. Если текст вырван из определенного исторического контекста, то понять его содержание бывает сложно.

Допустим, была Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. А потом она исчезла. Это могло бы показаться чисто техническим элементом, потому что многие положения появились в тексте Основного Закона.

Но на самом деле, исчезновение этой Декларации стало результатом огромной политической борьбы, перехода на другие идеологические основы - возможности построения социализма в одной отдельно взятой стране. Уходило главное, ради чего и делалась революция - это эволюция по всему миру, возможность освобождения пролетариата и победного шествия Октябрьской революции по всему миру.

Очень важно отметить историческую преемственность. С чего начинается история конституционного развития в России? Считается, что с конституционных проектов декабристов. Но на территории Российской империи еще раньше была дарованная Польше, входившей в состав империи, Конституция царства Польского 1815 года. Она была написана на французском, потому что даже соответствующей терминологии не было ни в русском, ни в польском языках. Ныне ее подлинник хранится в Российском государственном архиве, в ларце, с подлинной подписью императора.

И был проект Конституции Лорис-Меликова, он тоже хранится в конверте, на нем рукой императора Александра III написано: "Слава Богу, этот проект был отвергнут в Совете министров абсолютным меньшинством голосов". Вот какие исторические, идеологические, идейные баталии хранит каждый конституционный текст. И что еще важно, книга вышла очень вовремя.

Находка

Тайна старого портфеля

В ходе презентации на связь с редакцией вышел наш читатель, отрекомендовавший себя как председатель общества краеведов города Королева Московской области, Малых Владимир Ильич. Он переслал снимок титульного листа проекта Конституции СССР 1936 года - той самой, которая не раз упоминалась на презентации. Очень необычный документ ушедшей эпохи.

Этот проект Конституции СССР 1936 года был найден читателем "РГ" в старом портфеле соратника Ленина.

- Я расскажу вам почти детективную историю, связанную с Конституцией, - начал свой рассказ Владимир Ильич Малых. - Дело в том, что эта брошюра была издана в небольшом количестве, специально для делегатов съезда ВКП(б). Попасть в библиотеки она не могла, распределялась по парткомам.

У нас есть дачный кооператив "Зеленовод", в числе его основателей был Багоцкий Сергей Юстинович, соратник Ленина, с которым он долгое время находился за границей. И эта брошюра с проектом Конституции была в его портфеле. Когда его родственники разбирали на чердаке старые вещи, нашли и портфель, внутри оказались документы: отчеты о деятельности Общества Красного Креста и Красного Полумесяца. Три тетради типа дневниковых записей, все написано от руки. Среди бумаг оказалась и эта брошюра - проект Конституции СССР 1936 года.

Мы стали разбираться, а как она туда попала? Дело в том, что Багоцкий в те годы был за границей, возглавлял миссию Красного Креста РСФСР в Женеве. Значит, и этот экземпляр попал за границу, в Швейцарию. Возможно, чтобы Багоцкий смог ознакомить с ним зарубежных читателей. Он вернулся в СССР, но, видимо, портфель так и не вскрывал, он был заперт.