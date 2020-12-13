"Локомотив-Кубань" победил "Зенит" в баскетбольной Единой лиге

Баскетболисты краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" в центральном матче очередной игровой недели регулярного чемпионата интернациональной Единой лиги ВТБ более чем уверенно победили дома санкт-петербургский "Зенит" - 96:81. Таким образом, прервана затяжная выигрышная серия команды с берегов Невы, в воскресенье потерпевшей в турнире первое поражение.

Питерцы до визита в Краснодар провели семь матчей в "регулярке" Единой лиги и во всех этих играх праздновали успех, возглавляя таблицу чемпионата. Однако железнодорожники проявили максимум стараний, чтобы остановить шествие "Зенита".

В стартовом составе "Локо", возглавляемом бывшим наставником сборной России Евгением Пашутиным, вышли Кевин Херви, Мантас Калниетис, Реджи Линч, Джордан Кроуфорд и баскетболист нашей национальной сборной Станислав Ильницкий. В рядах "Зенита" изначально особенную опасность для хозяев представляли Остин Холлинс, Артурас Гудайтис и Андрей Зубков. На трибунах собралось 1735 зрителей. Это почти максимум от того количества, которое в процентном соотношении от вместимости трибун краснодарского "Баскет-Холла" разрешено ныне действующими правилами Роспотребнадзора и местных властей. Стартовая четверть игры завершилась с равным счетом 21:21, хотя большую часть времени "Зенит" находился в роли догоняющего. В некоторые моменты отставание гостей составляло до семи очков.

По итогам второй десятиминутки "Локомотив-Кубань" лидировал шесть очков (42:36), южанам помог точный дальний бросок Ильницкого уже непосредственно перед большим перерывом. А сразу после отдыха штрафные в исполнении Херви плюс бросок с игры и еще реализованное Кроуфордом наказание за фол на нем позволили краснодарцам обеспечить себе двузначное преимущество - "плюс 11" (47:36).

Когда в результате трехочкового "выстрела" Херви перевес "Локо" составил уже "плюс 17", испанский наставник гостей Хави Паскуаль срочно взял минутный перерыв. Однако внушения тренера не дали своих плодов одномоментно. Попытка погони в исполнении "Зенита" оказалась длительной, перед заключительной четвертью питерцы сократили свое отставание до девяти очков (57:68).

Дальние точные броски игроков "Локомотива-Кубани" Калниетиса и Херви окончательно похоронили надежды зенитовцев на продление своей победной серии. Подопечные Евгения Пашутина провели едва ли не ярчайший свой матч в нынешнем сезоне, команда из города на Неве вынуждена смириться с тем, что никакая серия побед не может быть вечной.

Самыми результативным в рядах победителей стали Джордан Кроуфорд (23 очка), шикарно вошедший в игру со скамейки запасных Миндаугас Кузминскас (20) и Реджи Линч (16). Отметим "дабл-дабл" Кевина Херви - 12 очков плюс десяток подборов мяча. А Мантас Калниетис раздал аж целую дюжину результативных передач. У "Зенита" отличились Артурас Гудайтис (18), Остин Холлинс (15) и Кей. Си. Риверс (15).

Комментарий

Евгений Пашутин, главный тренер ПБК "Локомотив-Кубань" (Краснодар):

- Хотел бы поздравить свою команду и поблагодарить болельщиков. В этот день была особенная атмосфера, отличная энергетика, ощутили поддержку трибун в полной мере. "Зенит" хорошо играет в Лиге ВТБ, у питерцев длинная скамейка и отличная ротация. Знали, что нужно остановить их снайперов и тщательно сыграть с "большими". Внимательно действовали на периметре, все броски соперника были с сопротивлением. Где-то рискнули, сыграв один на один против Гудайтиса, он набрал свои очки, но зато меньше набрали снайперы на периметре. Мы показали солидную защиту и контролировали ход игры. Командный дух, энергетика и движение мяча в последних двух матчах уже похожи на то, что мы хотим видеть от ребят на площадке. Прибавляем, но понимаем, что команда пока только на пути улучшения своей игры.