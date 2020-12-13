Минцифры подготовило единый стандарт для IT-систем государства

Государственные информационные системы (ГИС) получат единый стандарт - минцифры разрабатывает техническую политику, которая станет обязательной для всех ГИС. Документ планируется утвердить до конца 2020 года. Сейчас он проходит обсуждение в органах власти.

У государства есть несколько крупных информационных систем - единая система идентификации и аутентификации, единая биометрическая система, система межведомственного электронного взаимодействия и другие. Общая их цель - создать экосистему, которая позволит гражданам получать госуслуги максимально быстро и на комфортных условиях.

По мере цифровой трансформации также появлялись многочисленные нормативные акты и методические документы, которые содержали различные требования к информационным системам, рассказывает Алексей Карапузов, замдиректора департамента развития архитектуры и координации информатизации минцифры. Требования эти расширялись, обновлялись, что все больше усложняло процесс отслеживания перемен.

По данным отраслевого портала CNews, в органах исполнительной власти сейчас эксплуатируется более 800 государственных информационных систем, более 10 тыс. ведомственных и более 18 тыс. региональных. При этом ведомства порой создавали дублирующие друг друга решения, а многие ресурсы развивались автономно.

Системам, выстроенным на различных технологических платформах по разным принципам, довольно сложно взаимодействовать между собой. У них могут быть разные технологии подключения, способы обработки и защиты информации. У одних ресурсов закрытые каналы обмена информацией, у других нет. Некоторые ведомства до сих пор обмениваются сканами документов без текстовой расшифровки, другие используют более современный документооборот.

В России более 800 государственных информационных систем

А новые информационные системы продолжают появляться. Поэтому министерство предложило внедрить Единую техническую политику (ЕТП), которая создаст "цифровые стандарты" для новых госплатформ, унифицирует их архитектуру и технологии.

В документе пять ключевых разделов - принципы взаимодействия с пользователем, принципы проектирования будущей системы, госуслуги и контрольно-надзорная деятельность, межведомственное взаимодействие, управление госданными и требования к технологической независимости и надежности информационных систем.

Все создаваемые информационные системы и даже техзадания на их разработку будут проверяться на соответствие ЕТП, рассказали в министерстве. Документ также станет опорой для руководителей цифровой трансформации, которые отвечают за цифровизацию своих ведомств.

Прежде всего ЕТП касается деятельности органов власти, в которых цифровизация пока только начинает развиваться. По словам Карапузова, документ описывает требования для вновь создаваемых информационных систем или отдельных новых сервисов в существующих системах. То есть те ресурсы, которые уже есть, приводиться в соответствие ЕТП не будут.

Политика будет довольно гибкой, уверяют в минцифре. Если понадобится ее обновить, предложения обсудят на созданной для этого межведомственной рабочей группе и утвердят в Правительственной комиссии по цифровому развитию.