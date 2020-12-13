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13.12.2020 23:26
Рубрика: Общество

Территории особого назначения

Минприроды изменит систему управления заповедниками и нацпарками
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Столичный выпуск № 281(8335)
Реформу системы управления особо охраняемыми природными территориями анонсировал глава минприроды Александр Козлов во время встречи с руководителями заповедников и нацпарков России в ходе визита в Крым.

На первом этапе, по словам Александра Козлова, будет проведена инвентаризация всех особо охраняемых природных территорий. После этого совместно с участием ассоциации руководителей заповедников и нацпарков будут разработаны критерии эффективности для каждого учреждения, которых до сих пор не было.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Подведомственное минприроды ФГБУ "Росзаповедцентр" займется обеспечением финансовой и экономической деятельности администраций особо охраняемых природных территорий. До сих пор такого единого центра обеспечения в стране не существовало. Профильный департамент минприроды сосредоточится на нормотворческой деятельности, но в то же время все свои требования будет согласовывать с коллегами, работающими на местах, чтобы не получалась, по выражению Александра Козлова, "разорванная цепочка".

Второй этап реформы предусматривает упрощение системы управления. Ассоциация особо охраняемых природных территорий, в которую входят руководители заповедников, нацпарков и других у экологических учреждений, будет аккумулировать предложения по развитию этой сферы в России. Курировать отрасль будет один из заместителей министра.

Министр отметил ряд проблем, с которыми сталкиваются руководители ООПТ. Где-то нужны деньги на рекультивацию свалки площадью в 8 гектаров, которая десятилетия назад образовалась в границах заповедника. В другом месте нет денег на пожарную охрану, а без нее есть опасность уничтожения всего живого верховым пожаром за считаные часы. На Байкале 140 тысяч местных жителей оказались в черте километровой водоохранной зоны. С точки зрения закона их там вообще быть не должно. Но в этих населенных пунктах семьи живут из поколения в поколения, у них там дома, устоявшийся быт. И что с ними делать, никто не знает, этот вопрос не урегулирован законодательно.

Ассоциация особо охраняемых природных территорий будет аккумулировать предложения по развитию этой сферы в России

Глава минприроды предложил опираться на мнение 10 тысяч работников заповедной системы России. По его словам, это люди с опытом, которым есть что сказать и что предложить для оптимальной работы отрасли.

Общество Экология Правительство Минприроды

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