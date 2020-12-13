Минсельхоз: Бизнес готов сотрудничать по вопросу стабилизации цен

Бизнес готов сотрудничать по вопросу стабилизации цен на продукты, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в интервью телеканалу "Россия 1".

Бизнес демонстрирует социальную настроенность, готов реагировать на предложения органов власти по стабилизации цен на продукты, отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. "В соответствии с поручением президента и председателя правительства мы сейчас очень активно работаем над тем, чтобы стабилизировать цены на продукты питания", - передает слова министра ТАСС.

На подорожание товаров обратил внимание глава государства. В правительстве отмечали повышение цен на продукты еще осенью, но многие объясняли это сезонным фактором, отметил на днях премьер-министр Михаил Мишустин.

Министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву поручено провести переговоры с производителями, подключить к этой работе Федеральную антимонопольную службу, Федеральную налоговую службу. Минсельхоз, Минпромторг и Минэкономразвития должны обсудить ситуацию с ценами с крупнейшими торговыми сетями и подготовить дополнительные предложения для их стабилизации.