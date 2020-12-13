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13.12.2020 18:08
Рубрика: Власть

Миротворцы РФ обеспечили возвращение более 38 тысяч беженцев в Карабах

Текст: Юрий Гаврилов
Миротворцы РФ продолжают круглосуточно мониторить обстановку в Карабахе. Они несут службу на 23 наблюдательных постах, обеспечивают безопасное возвращение в регион беженцев, оказывают гуманитарную помощь местному населению и участвуют в восстановлении объектов гражданской инфраструктуры.
Фото: Арам Нерсесян / Sputnik Фото: Арам Нерсесян / Sputnik
Фото: Арам Нерсесян / Sputnik

По данным Минобороны РФ на вечер 13 декабря, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте ведомства, режим прекращения огня соблюдается в регионе по всей линии соприкосновения. После того как в минувшую пятницу случилась перестрелка в Гадрутском районе, наши "голубые каски" пресекают любую возможность обострить там обстановку.

В бюллетене сказано, что за сутки в Нагорный Карабах из Армении приехали 634 человека. Всего с 14 ноября в места прежнего проживания вернулся 38 тысяч 341 беженец.

Российские саперы продолжают разминировать местность и объекты. По данным Минобороны РФ, наши военные провели инженерную разведку в Степанакерте. Очищены 8 гектаров территории и 7 километров городских дорог, в том числе улица маршала Баграмяна, и 50 зданий. Саперы обнаружили и вывезли для уничтожения более полусотни неразорвавшихся мин и снарядов. "Всего в ходе разминирования в Нагорном Карабахе (с 23 ноября 2020 г.) очищены от неразорвавшихся боеприпасов 156,97 га территории, 38 км дорог, 375 домостроений, в том числе 8 социально значимых объектов, обнаружены и обезврежены 4 811 взрывоопасных предметов", - сообщили в российском военном ведомстве

В бюллетене также сказано, что миротворцы обеспечили безопасность работы бригады, которая занималась ремонтом объектов энергетической инфраструктуры, поврежденной в ходе боевых действий. За сутки было восстановлено 500 метров линий электропередачи и одна опора ЛЭП, а также 800 метров дублирующего участка газопровода в районе населенного пункта Лысогорский. "Совместно с бригадой жилищно-коммунальной службы проводятся работы по ремонту и восстановлению мест проживания беженцев в Мардакерте. Всего восстановлены 18 домов и 5,3 км линий электропередачи", - отметили в Минобороны России.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
В МО РФ сообщили о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Сообщается, что специалисты выездной российской врачебной бригады в ходе работы в населенном пункте Айгестан оказали амбулаторно-поликлиническую помощь 23 местным жителям, в том числе двум детям. Всего услугами наших военных медиков воспользовался уже 471 житель Карабаха, среди них 54 ребенка.

Наши "голубые каски" во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста и МЧС Нагорного Карабаха также ведут поиск и организуют передачу тел погибших в ходе боевых действий. В этой работе им помогает "горячая линия", по которой осуществляется сбор сведений об участниках конфликта в Нагорном Карабахе, пропавших без вести. С начала работы "горячей линии" принято 472 обращения. Все они переданы в поисковые группы Центра примирения враждующих сторон.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Проблема Нагорного Карабаха

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