Бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавируса по всей стране начинается в установленный президентом срок, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Минпромторг обещал в понедельник доставить вакцину на Чукотку, после чего будут обеспечены все регионы.

Михаил Мишустин: Регионы должны обеспечить работу пунктов вакцинации и во время праздников - с 1 по 10 января. Фото: РИА Новости

Глава правительства в пятницу собрал совещание с производителями вакцин, чтобы оценить готовность субъектов Федерации к широкой прививочной кампании населения. "В регионы уже направлены первые партии вакцины, и постепенно мы выходим на ее плановое производство", - сказал премьер. В декабре территории получат 480 тысяч доз. Министерство здравоохранения сформировало график распределения препарата по стране. Количество пунктов вакцинации постепенно будет увеличиваться по мере наращивания поставок вакцины.

- Прошу субъекты Российской Федерации обеспечить деятельность пунктов вакцинации, обратить особое внимание на их работу во время праздников, с 1 по 10 января, чтобы все желающие смогли сделать прививку, - заявил Михаил Мишустин.

Первыми такую возможность получили учителя, врачи и работники социальных учреждений. "Но, учитывая, что ситуация по стране от региона к региону различается, регионы могут расширять этот список - по мере готовности к вакцинации", - подчеркнул председатель правительства.

Отечественная фарминдустрия взятые на себя обязательства выполняет, отметил после совещания министр промышленности и торговли Денис Мантуров. "Даже могу сказать более оптимистично: по графикам, которые мы давали на декабрь по производству и вводу вакцины в гражданский оборот, результат будет к концу месяца еще лучше. Исходим из того, что темп, набранный компаниями, которые уже имеют опыт по масштабированию производства, продолжится и в следующем году". Поэтому минздрав свои планы по вакцинации населения сможет осуществить в более короткие сроки.

Уже в первые месяцы следующего года для граждан станет доступна вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная подведомственным Роспотребнадзору научным центром "Вектор". Начались ее пострегистрационные испытания, результаты подведут в январе, и тогда начнется более широкое применение препарата.

В декабре регионы получат около полумиллиона доз вакцины против коронавируса

- Но уже сегодня можно сказать, что Россия занимает лидирующие позиции в мире по организации вакцинации людей, - заявил Михаил Мишустин. - Мы гордимся нашими учеными и врачами, без которых эти успехи были бы невозможны.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об особенностях вакцины от "Вектора". Сейчас три тысячи добровольцев на базе восьми медицинских центров в пяти регионах уже получают прививки. Всем выдаются специальные памятки, чтобы обратить внимание на правила поведения. "Даны рекомендации минимизировать контакты на период выработки иммунитета. Человек, которому сегодня сделана инъекция, еще не считается защищенным, и нужно бережно относиться к своему здоровью и защищать себя от инфекции на весь период выработки иммунитета", - заявила руководитель ведомства. Определить уровень иммунитета можно с помощью специальной тест-системы.

Вакцина "Вектора" сейчас поставляется в Москву, Санкт-Петербург, Ростовскую, Тульскую и Новосибирскую области. Выбор последних трех регионов связан с тем, что там эпидемиологический процесс протекает за пределами административного центра - в населенных пунктах, где медицинскую помощь населению оказывает ограниченное число медработников. "Там, где один фельдшер, один врач или несколько учителей обеспечивают жизнь населенного пункта, в первую очередь надо прививать этих людей, от которых зависит обеспеченность услугами здравоохранения, образования", - подчеркнула Анна Попова.

"ЭпиВакКорона", отметила она, может быть доставлена в любой уголок страны, даже в самое отдаленное село, поскольку температура хранения у нее от +2 до +8 градусов.

Глава Роспотребнадзора призвала к максимально широкой вакцинации населения от COVID-19. "Эпидемиологическая ситуация остается в стране достаточно напряженной, и вакцинация как способ противодействия развитию этой инфекции позволит нам держать ситуацию под контролем, - заявила она на совещании. - Поэтому сегодня очень важно, чтобы максимально возможное количество людей в Российской Федерации были привиты эффективными и безопасными российскими вакцинами".