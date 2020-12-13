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13.12.2020 08:47
Рубрика: Общество

Названо самое частое последствие заражения коронавирусом

Текст: Оксана Грибанова

Зарубежные исследователи выявили самые частые "побочные эффекты" в результате заражения COVID-19. Выводы были сделаны в ходе работы с участием более 70 тысяч пациентов. Сообщается, что использовалась информация из базы данных здравоохранения США, собранная в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

Фото: iStock
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Больше половины участников эксперимента попали в больницы, пять процентов из них оказались в отделениях интенсивной терапии.

Специалисты пришли к выводу, что чаще всего (27,6%) в результате коронавируса у человека развивается пневмония. На втором месте - дыхательная недостаточность (22,6%), на третьем - почечная (11,8%). Чуть более чем у десяти процентов заболевших отмечается возникновение сепсиса и системного воспаления, передает РИА Новости со ссылкой на Canadian Medical Association Journal.

Другие распространенные осложнения в результате инфекции - коллапс легкого, нарушения свертываемости крови и воспаление сердца.

Наука Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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