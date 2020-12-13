Норвежка Рейселанн выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону

Норвежская биатлонистка Марта Рейселанн стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Рейселанн преодолела дистанцию в 10 километров за 29 минут 4,6 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второй финишировала представительница Беларуси Динара Алимбекова (+13,9 секунды), третьей - француженка Жюлья Симон (+17,8).

Что касается россиянок, то лучшей стала Ирина Казакевич, занявшая 14-е место (+1.37,5). Лариса Куклина финишировала 23-ей (+2.19,3), Ульяна Кайшева - 27-й (+2.32,4).

Добавим, что этап Кубка мира в Хохфильцене продолжится сегодня мужской эстафетной гонкой. Она стартует в 16:00 по московскому времени.