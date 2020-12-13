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13.12.2020 09:00
Рубрика: Общество

Около половины российских подростков обсуждают с родителями онлайн-жизнь

Текст: Ирина Ивойлова
Около половины российских подростков рассказали, что родители обсуждают с ними их онлайн-жизнь.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Цифра не такая уж и плохая. По данным исследования, где принимал участие психологический факультет МГУ и Фонд развития интернет, в 12 странах, среди которых, например, Франция, Хорватия, Италия, больше половины родителей разговаривают со своими детьми о том, что они делают в интернете. Есть страны, где таких ответственных и заинтересованных родителей больше 80 процентов. Самые медиаактивные мамы и папы живут во Франции, Германии и Хорватии.

Фото: iStock
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Меньше остальных волнуются по поводу своих чад и интернета жители Швейцарии, Польши, Чехии и Испании: больше половины подростков рассказали, что родители никогда или почти никогда не интересуются, что они ищут в Сети.

Кто дает детям рекомендации по безопасному поведению в интернете? И вот цифра, которая заставит задуматься многих российских мам и пап: 86 процентов хорватских школьников сказали, что это делают родители! В Швейцарии таких 52 процента. (А когда вы в последний раз говорили об этом с сыном или дочкой?)

Второй источник информации по правилам безопасного интернета - учителя. Есть страны, где учителя гораздо активнее, чем родители предлагают детям искать новые возможности в Сети. В этом списке, к примеру, Швейцария, Испания, Литва, Португалия.

Как ведут себя дети, если в интернете происходит что-то тревожащее? Обращаются к родителям, учителям или друзьям. Родители, к счастью, на первом месте, поддержку и помощь от них ждут в среднем 64 процента. На втором месте - друзья. В разных странах процент разный, но в общем - одна или две трети подростков идут за советом к друзьям. В России этот показатель гораздо ниже. Лишь каждый шестой подросток обращается к товарищам.

Но еще реже подростки идут за поддержкой к учителям. В большинстве стран этот процент ниже 40. Топ-5 стран, где больше всего детей 9-11 лет, которым запрещают сидеть в соцсетях:

Франция - 63 процента

Германия - 62 процента

Италия - 46 процентов

Хорватия - 41 процент

Швейцария - 38 процентов

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