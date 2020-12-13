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13.12.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Определен диапазон курса рубля, с которым он встретит 2021 год

Текст: Георгий Панин
Прошедшая неделя может передать в "наследство" наступающей свой заряд оптимизма на финансовых рынках. Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, главный аналитик ТелеТрейд, назвал факторы, влияющие на рубль. И с какими курсами нацвалюта встретит Новый год:
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Сегодняшнее укрепление рубля связано с началом массового внедрения нескольких эффективных вакцин в мире, с грядущими масштабными вливаниями денег в экономику США и ЕС со стороны центробанков и госбюджетов. На таком фоне укрепляются активы, связанные с повышением склонности к риску, к которым относится и рубль.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Также уменьшается спрос на защитные активы, слабеет доллар как их яркий представитель на мировом валютном рынке. На таком фоне укрепляющийся рубль входит в новую неделю у отметки 73 рублей за "американца".

Указанный позитив в целом сохранится, вероятно, в предстоящей рабочей пятидневке. Ее основным событием будет заседание ФРС США 16 декабря. Предполагается мягкая риторика о дальнейшей кредитной политике регулятора и сохранении стимулирующих финансовых мер. Сенсаций от Федрезерва не ждут. Его позиция, вероятно, будет соответствовать указанным посылам, которые уже заявлялись ранее. Поэтому для доллара событие, очевидно, будет нейтральным.

Для евро могут быть важными данные по индексам деловой активности в еврозоне 16 декабря и по инфляции 17 декабря.

В пятницу, 18 декабря, будет заседать Центробанка России. Вероятно, он сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%, воздержавшись от ее снижения на фоне растущей инфляции. Поскольку этот сценарий наиболее ожидаемый, его выполнение мало повлияет на рубль.

Несмотря на общий позитив, потенциал дальнейшего укрепления рубля до конца года ограничен из-за уже произошедшего его существенного укрепления. Его наиболее вероятный диапазон на неделю - 72-74 руб/дол. и 87,5-89,3 руб/евро.

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Не позволят российской валюте значимо укрепиться к Новому году прежние сохраняющиеся риски, которые пока воспринимаются менее значимыми из-за общего оптимизма. Но в новой администрации Джо Байдена ведущие роли играют люди, жестко настроенные по отношению к антироссийским санкциям.

Не получают подтверждения и предположения о всемерном улучшении политических и торговых отношений США и Китая. Так и не могут договориться Великобритания и ЕС об условиях Брекзита, которые должны быть согласованы в декабре.

Все эти факторы не позволяют предполагать рекордов роста рубля в ближайшие недели. Вероятно, 2021 год он встретит в диапазоне 71-75 руб/дол и 87-90 руб/евро.

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