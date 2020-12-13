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Рубрика: В мире

Навстречу Рождеству

Перед главным католическим праздником мир охватили протесты
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 281(8335)
Недели перед католическим Рождеством на Западе обычно проходят за приятными хлопотами: местные жители закупают подарки на массовых распродажах, наряжают свои дома и улицы, готовятся к поездкам во время праздников. Но уходящий 2020 год перемолол много традиций и стереотипов, не пожалев и предпраздничный сезон. В результате то в одной, то в другой стране на улицах царит не дух праздника, а выплескиваются накопившиеся раздражение и усталость как от карантинных мер, так и от социальных проблем, обострившихся из-за пандемии.
Сторонники и противники Трампа в Вашингтоне не сдерживали эмоций и выясняли отношения врукопашную. Фото: Reuters Сторонники и противники Трампа в Вашингтоне не сдерживали эмоций и выясняли отношения врукопашную. Фото: Reuters
Сторонники и противники Трампа в Вашингтоне не сдерживали эмоций и выясняли отношения врукопашную. Фото: Reuters

Расколотая пополам Америка, которая провела под знаком протестов и погромов все лето, никак не придет к согласию в отношении результатов состоявшихся в прошлом месяце выборов президента. В канун их второго этапа - голосования выборщиков, намеченного на 14 декабря, сторонники и противники президента Дональда Трампа провели демонстрации в Вашингтоне. Консерваторы, собравшиеся на площади Фридом-плаза и у здания Верховного суда на Капитолийском холме, настаивали: выборы были мошенническими, демократ Джозеф Байден буквально украл победу у Трампа. Но в американской столице спокойно протестовать сторонникам Трампа никто не даст, ведь в Вашингтоне более 90 процентов населения поддерживает оппозиционную ему Демократическую партию. Противники президента вышли на свою акцию, и к вечеру спор перерос из перебранки в потасовку, а затем и в поножовщину. Полицейские стали разнимать горячие головы, но тоже попали под раздачу. В них полетели бутылки и булыжники, а правоохранители пустили в ход перцовые баллончики. Результат: 23 человека задержаны, в том числе шестеро за нападения на полицейских. Несколько человек госпитализированы с ножевыми ранениями.

Фото: AFP/SAUL LOEB
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Стычки сторонников демократов и республиканцев прошли и в Олимпии (штат Вашингтон), где полиция объявила о бунте после того, как во время столкновений началась стрельба. Разнимали протестующих, опять же, спецсредствами.

Неспокойным выдался предрождественский сезон и по другую сторону Атлантики. Жители Франции вот уже пятый уикенд проводят не за предпраздничными хлопотами, а выходят на улицы, протестуя против резонансного законопроекта, вводящего наказание за раскрытие данных о полицейских в интернете. Недовольные считают, что документ прикрывает полицейское насилие и "посягает на свободу слова и свободу собраний". По разным данным, в Париже и других городах в этот раз протестовали до 60 тысяч человек. Хотя основная часть недовольных была настроена мирно, не в первый раз в их ряды просочились анархисты. Власти для пресечения беспорядков мобилизовали к местам маршей дополнительные подразделения полицейских и жандармов. В Париже, Лилле и Лионе силовики пустили в ход слезоточивый газ и водометы против агрессивно настроенных протестующих, у которых изымали отвертки и другие колющие и режущие предметы. В столице задержали 142 человека.

С размахом в воскресенье протестовали в Польше. Самые разные группы недовольных действиями правительства вышли на демонстрации, которые организаторы заранее назвали крупнейшими за полвека. Выбрали они именно этот день не случайно - в воскресенье исполнилось 39 лет со дня введения военного положения генералом Войцехом Ярузельским для подавления антиправительственных выступлений профсоюзов.

В канун Рождества на улицах многих стран Запада царит не дух праздника, а дух протеста, вызванный накопившимся раздражением от карантинных мер и обострившихся социальных проблем

В центре Варшавы на площади Романа Дмовского собрались несколько тысяч противников запрета на аборты, которые выходят на улицы уже несколько недель. Они блокировали движение транспорта и игнорировали требования полиции разойтись. За минувшие месяцы повестка этих демонстраций перестала ограничиваться абортами. А днем ранее начали протестовать фермеры, недовольные аграрной политикой властей: в знак протеста они выбросили у дома лидера правящей партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского картошку, капусту, яйца и даже свиные туши. Свои акции планировали предприниматели, студенты, зеленые. По данным местных СМИ, власти вызвали из резерва несколько тысяч военнослужащих для противодействия демонстрантам.

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