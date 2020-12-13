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13.12.2020 16:48
Рубрика: Общество

Песков рассказал подробности болезни коронавирусом своей семьи

Текст: Кира Латухина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал новые подробности того, как вся его семья переболела коронавирусом.

"У нас много детей живет с нами​​​. Мы уже легли в больницу (с женой Татьяной Навкой - прим. "РГ"), но ни один член семьи не заболел", - рассказал Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" (телеканал "Россия 1"). "Несмотря на то, что мы были в доме и мы не запирались в отдельной комнате, то есть мы со всеми общались, потому что мы думали, что уже все обречены", - добавил он.

Путин рассказал о министрах, болеющих коронавирусом

И никто не может понять до сих пор, почему они не заболели, заметил Песков. А вот потом - да, все переболели... "Позже, да, уже через несколько месяцев. Но в тот момент никто не заболел", - сказал он.

Говоря о младшей дочери Наде, Песков пояснил: "Мы даже не заметили, как она переболела... И мы даже не можем ответить на вопрос, переболела она или нет. Но она общалась и с больными, она общалась с братьями и сестрами, которые потом через несколько дней уже заболевали".

"Болезнь неприятная, лучше ей не болеть", - считает Песков. "Хотя, с другой стороны, я вот сейчас хожу с антителами, которые я тогда в мае заработал, и чувствую себя достаточно спокойно", - добавил он. Последствий сейчас нет, но недели две-три была сильная слабость. "Было тяжело ходить, тяжело передвигаться, и постепенно нарабатывал-нарабатывал, буквально через две недели я уже начал заниматься спортом", - поделился воспоминаниями пресс-секретарь президента.

Песков заметил, что когда узнал, что заболел, "определенный страх присутствовал". "Мы заболели с женой фактически в один день. Было страшно. Первые два дня вроде как было достаточно терпимо. Но потом, температура когда пошла, и сделали КТ, выяснилось, что пошла пневмония. Самое неприятное то, что на седьмой-девятый день может наступать ухудшение, что произошло у меня. То есть после недельного лечения у меня произошло ухудшение, и зона поражения легких только увеличилась", - рассказал он.

"Врачи рассказывают, может буквально за ночь удвоиться зона поражения. Было не по себе. Ну и такие ощущения очень странные от болезни в целом", - заключил представитель Кремля.

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