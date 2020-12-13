Ну кто бы мог предположить полвека назад, что почетная и неплохо оплачиваемая профессия переводчика будет постепенно уходить в небытие. И это несмотря на то, что интеграция набрала бешеную скорость, а перевод как никогда востребован.

Начнем с того, что в нашей могучей стране раньше на иностранном говорили интеллигентные единицы да выпускники языковых вузов. Когда студентом вкалывал переводчиком, ко мне здесь, дома, и там - в зарубежье, выстраивались очереди из разноплеменных граждан. Договориться, обеспечить, заказать билеты, да мало ли еще что... А сколько же мы вкалывали не за полцены, переводя бесконечные технические тексты. В выезжающих туда делегациях толмач превращался в едва ли не самую заметную фигуру. Но шли или бежали годы, и я с радостью начал замечать, что меня, часто выезжавшего переводчиком, а затем и руководителем спортивных делегаций, соотечественники стали тревожить гораздо реже. Началось все с молодых, быстро осваивавших интернациональный английский. Занавес упал, запреты на общение медленно исчезали, ну а уж страх за то, что кто-то брякнет-донесет: а этот все время общается с иностранцами, уходил без следа вместе с полной запретов сталинской эпохой.

В 1980 - 1990-х язык совершил довольно неожиданный мощный рывок. Наши поездки за границу совершались по нашему же желанию, комиссии старых партийцев выпускающих, а порой не выпускающих, молодое племя в чужие просторы, исчезли без следа. Твоя паспортина (заграничная) открывала выезд в любую страну, где только тебя могли и хотели принять. Наступил период многочисленных смешанных браков. А это наилучший способ общения и погружения в иносреду. Подрастали двуязычные дети, и понятия не имеющие о трудностях перевода. Наши соотечественники уезжали и возвращались, обогащенные и по ходу дела приобретенным иностранным. А сколько грантов, учебы в зарубежье, курсов. Кстати, почти в любой стране мира, где с завистью, а где и восхищением признавались: "Вы, русские, способны к языкам". И это абсолютно точно.

А тут еще явился на свет Его Величество Интернет. Можно было уже потихоньку переводить с его помощью простенькие тексты. И, как кажется, с годами мастерство этого технаря постепенно росло. Так вышло, что состою долгие годы в жюри нескольких международных организаций. На интернациональных конкурсах, их сейчас как никогда много, а пандемия даже сделала их более популярными, мне доверено давать оценки, продвигать или отсекать творческие работы писателей и журналистов, представлявших свои произведения на русском, английском, французском. Но когда я, допустим, ратовал за включение той или иной книги, статьи в шорт-лист, это требовало доказательств в виде дорогостоящих переводов.

А сейчас это чуть ли не сгинуло. Конечно, интернет-переводчику не понять всех нюансовых тонкостей нашего великого русского языка. Но дать определенное представление о статье, о ее значении и классе письма все же вполне можно. С удивлением увидел, что в этом году на конкурсе Международной ассоциации спортивной прессы (АИПС) работы легко переводятся на пять языков мира, включая наш. И пусть главным по-прежнему неизменно является английский, мастерство компьютерного перевода за один лишь год явно повысилось.

К чему клоню? Жалко и больно, что профессия в ее сегодняшнем масштабе постепенно будет сведена на нет. Сказал об этом, выступая в своей альма-матер - ИНЯЗе, ныне Государственном лингвистическом университете. Люди, поставившие перед собой благородную цель сблизить народы явно обиделись.

Компьютер подомнет под себя профессию переводчика

Но так получилось, так вышло и так будет. Останутся синхронисты, работающие в ООН или ЮНЕСКО. Президентов и премьеров будут сопровождать переводчики. Останутся знатоки редких языков, с которыми компьютерному переводчику пока не справиться. Художественную литературу по-прежнему донесут до нас в тонкостях корифеи. Но с годами профессия переводчика превратится в штучную. Компьютер подомнет ее под себя. Как и многие другие, кажущиеся нам сейчас незаменимыми.