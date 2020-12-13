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13.12.2020 13:25
Рубрика: Власть

Путин дал неделю, чтобы принять меры для прекращения роста цен на продукты

Владимир Путин потребовал за неделю принять меры для прекращения роста цен на продукты. Соответствующее заявление президент сделал на совещании по экономическим вопросам 9 декабря, запись которого показали в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов", - заявил глава государства.

Мишустин ждет в понедельник решения для стабилизации цен на продукты
Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Правительство Цены на продукты

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