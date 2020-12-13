Путин дал неделю, чтобы принять меры для прекращения роста цен на продукты

Владимир Путин потребовал за неделю принять меры для прекращения роста цен на продукты. Соответствующее заявление президент сделал на совещании по экономическим вопросам 9 декабря, запись которого показали в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов", - заявил глава государства.