Путин потребовал решить вопрос с ценами на продукты со следующей недели

Президент России Владимир Путин потребовал за неделю принять меры для прекращения роста цен на продукты. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам.

Само совещание состоялось 9 декабря, его запись показана сегодня в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

- Вы мне сказали: "Я надеюсь, что на следующей неделе стабилизируется", - заметил президент, выслушав выступления министра экономического развития Максима Решетникова и главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева. - Меня такая формулировка в данном случае не устраивает! Не "я надеюсь", а вы мне скажите, что со следующей недели это будет стабилизировано.

- Решить в течение недели! - заявил президент, обращаясь к участникам совещания. - Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов.

По словам Владимира Путина, наибольшие темпы роста в мире отмечаются на растительное масло - 30,8%, при этом в РФ цены на него выросли на 23,8%. "Значит, есть еще, куда расти, - отметил Путин. - На зерновые - 19,9%, да? А у нас макаронные изделия - 10,5%, хлебобулочные - 6%. Если не остановить, будет расти дальше!"

Президент назвал недопустимым рост цен на макаронные изделия при таких урожаях зерна в России и напомнил министрам, что едят обычные россияне: не спагетти болоньезе, а макароны по-флотски. "И не итальянского производства, а нашего. Ну это недопустимо! При таких урожаях", - заявил Путин.

"Это чисто экономические причины, - добавил он. - То же самое и по сахару. Да, он снизился там. Но вы же сами сказали, что достаточен для внутреннего потребления. Ну и потребляйте внутри".

"А вы мне рассказываете сказки, что вы поработали с экспортерами и производителями, - обратился глава государства к участникам совещания, - Ваша работа здесь ни при чем! Поэтому я рассчитываю на эффективные меры и результат в самое ближайшее время!"