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13.12.2020 21:02
Рубрика: Власть

И букве, и духу

Владимир Путин призвал обеспечить соответствие новых законов Конституции
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 281(8335)
Принимаемые в развитие новых положений Конституции законы должны в точности соответствовать и букве, и духу поправок в Основной Закон, заявил президент на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.
Владимир Путин поздравил Валерия Зорькина и всех членов КС с Днем Конституции. Фото: РИА Новости Владимир Путин поздравил Валерия Зорькина и всех членов КС с Днем Конституции. Фото: РИА Новости
Владимир Путин поздравил Валерия Зорькина и всех членов КС с Днем Конституции. Фото: РИА Новости

Владимир Путин поздравил Валерия Зорькина и всех членов КС с Днем Конституции РФ, который отмечался 12 декабря.

"В известной степени наши функции - Конституционного суда и президента - в чем-то совпадают", - заметил Владимир Путин. "Я очень рассчитываю на вашу поддержку в будущем при реализации прав граждан в рамках того серьезного конституционного процесса - соблюдение, точнее сказать, и толкование норм Основного Закона, которое проводит Конституционный суд", - сказал он, отметив, что это особенно востребовано в связи с принятием поправок в Основной Закон. Потому что возникает необходимость разъяснять новые положения, показывать людям, какие возникают новые возможности и права.

136 федеральных законов изменены во исполнение новых норм Конституции

"Вы гарант Конституции, а мы хранители", - заявил Зорькин. Новые положения Конституции уже применяются - в решениях КС после 4 июля уже есть непосредственные ссылки на новые поправки. "Мы исходим из того, что они существенно обновили Конституцию, естественно, в рамках ее фундаментальных основ - они их не изменили, но они их конкретизировали, - сказал глава КС. - И в этом плане, конечно, ничего за 30 лет не было более фундаментального, чем это комплексное изменение, которое затронуло сферы прежде всего конституционных гарантий прав граждан, социальных прав, структуру власти - внесло больший баланс между властями".

Конституционный суд проверяет законы на благо граждан, подчеркнул Зорькин. И его даже можно назвать Конституционным судом по правам человека. Но работа не сводится только к этому. Существенно расширены полномочия КС.

"Много очень было публикаций, как раз когда принималась Конституция. И даже до сих пор говорят: как же так, вы посмотрите, теперь до Конституционного суда не добраться, потому что надо пройти все инстанции в других судах. Возникает вопрос: а как вообще иначе? Что же, Конституционный суд должен бежать впереди районного суда?" - заметил Зорькин. "Кстати, мы на практике именно исходили из того, что люди должны получить защиту в других судах, это их право - исследовать фактические обстоятельства, исследовать доказательства и принять на основе этого решение в соответствии с законом", - добавил он.

Необходимо разъяснять новые положения, показывать людям, какие возникают возможности и права

Так что практика опережала запись уточненных полномочий Конституционного суда. "Теперь, когда требуется, чтобы исчерпаны были другие возможности в судах общей юрисдикции - имеется в виду, конечно, прежде всего, чтобы прошли апелляционные и кассационные инстанции, - у нас практически, если говорить по большому счету, число жалоб немножко сократилось", - сказал Зорькин. "В жалобах этих, если по удельному весу сказать, просто то, что к нам не относится вообще", - уточнил он. А вот удельный вес жалоб, которые действительно относятся к полномочиям КС, то есть жалобы на закон, примененный в конкретном деле, практически не изменился. Так что число определений по существенным вопросам осталось примерно тем же.

"А что касается постановлений, то по сравнению с прошлым годом у нас в этом году будет больше", - сообщил Зорькин. На вопрос президента, почему, ответил, что так получилось. "Мы не специально стремились к этому", - уточнил он.

Сейчас Государственная Дума, Совет Федерации принимают законы в развитие новых положений Конституции, сказал президент. "И здесь, конечно, очень важно, чтобы эти федеральные законы, принимаемые Федеральным Собранием, в точности соответствовали и букве, и духу поправок в Конституцию", - подчеркнул он.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Да, это важно, иначе "пирамида" будет рассогласована", - согласился собеседник, посетовав, что у Конституционного суда здесь, к сожалению, не абсолютные возможности. "Мы реагируем только тогда, когда есть запрос от соответствующих органов государственной власти или от граждан", - уточнил он. "Но я думаю, что такие жалобы наверняка будут, потому что не все останутся довольны в практическом результате", - добавил Зорькин.

"Я думаю, о самих поправках уже спорить нечего, потому что это Конституцией стало. Но как они воплощены в законах - наверняка начнется, когда применяемые законы покажутся какой-то стороне в споре неправильно истолкованными. Тогда Конституционный суд - пожалуйста, идите к нам, мы дадим толкование такое", - заключил председатель КС.

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