Путин: Рост цен на макароны при высоких урожаях зерна недопустим

Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимым рост цен на макаронные изделия при нынешних урожаях зерна в России и напомнил министрам, что едят обычные россияне: не спагетти болоньезе, а макароны по-флотски.

Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам. Само совещание состоялось 9 декабря, его запись показана сегодня в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

- Значит, смотрите... Макаронные изделия выросли на 10 с половиной процентов, - сказал он участникам совещания. - И продолжают подрастать.

Обычные россияне едят не спагетти болоньезе, а макароны по-флотски, напомнил президент.

- И не итальянского производства, а нашего. Ну, это недопустимо! При таких урожаях! - продолжил Путин, указав, что такая же ситуация и по сахару.

Как подчеркнул президент, его не устраивает формулировка министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева о надеждах на то, что на следующей неделе все стабилизируется. "Значит, мука выросла почти 13%... А это кто? Что, я не знаю что ли, кто вывозит? И вы знаете! Только реагировать надо своевременно, вот о чем речь!", - подчеркнул глава государства.