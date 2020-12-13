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Рубрика: Общество

Путин встретит Новый год с родными и близкими

Текст: Кира Латухина
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

Президент по традиции отметит новый, 2021 год, с родными и близкими. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что не знает, где Владимир Путин будет встречать Новый год.

Путин: Рост цен на макароны при высоких урожаях зерна недопустим

"Но с большой долей уверенности могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно", - заметил представитель Кремля, отвечая на вопросы в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" (телеканал Россия-1).

Говоря про отдых президента в новогодние каникулы, Песков напомнил, что полноценно Путин так никогда не отдыхает. "Но, может быть, как-то дух переведет", - не исключил он.

Общество Ежедневник Праздники Президент Новый год

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