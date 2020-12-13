"Реал" обыграл "Атлетико" и поднялся на третье место в Примере

Действующий чемпион Испании "Реал" обыграл на своем поле в мадридском дерби "Атлетико" со счетом 2:0. Это поражение стало первым для "матрасников" в нынешнем розыгрыше Примеры.

А ведь всего неделю назад в СМИ просочилась информация, что главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан может уйти со своего поста. И что якобы определяющими в его судьбе станут три матча - с "Севильей", "Боруссией" из Менхенгладбаха в Лиге чемпионов и "Атлетико".

Все эти три встречи "Реал" провел блестяще: добился трех побед и не пропустил ни одного мяча. Отдельно, конечно, стоит отметить поединок с немецкой командой (2:0), результат в котором позволил мадридцам завершить группу в Лиге чемпионов на первом месте.

В дерби с "Атлетико" подопечные Зидана забили по мячу в каждом из таймов: в первом отличился Каземиро, во втором - Дани Карвахаль. У "Атлетико" были небольшие шансы изменить ситуацию. Великолепный момент при счете 1:0 упустил Тома Лемар: хавбек "матрасников" не попал в пустые ворота с нескольких метров.

Благодаря победе "Реал" поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании с 23 очками после 12 туров. Впереди только "Реал Сосьедад" (25 очков) и "Атлетико" (26). При этом у команды Диего Симеоне есть матч в запасе по сравнению с конкурентами.