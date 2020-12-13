Новости

Квадроцикл провалился под лед у Живописного моста в Москве 20:10
От COVID-19 умер певец и актер Чарли Прайд 19:33
Новая молодая жена Сергея Шнурова ждет ребенка 19:23
Собянин назвал условие для ограничений по коронавирусу 19:19
Захарова рассказала о смертельных случаях COVID-19 среди дипломатов 19:06
"Еще по одной" взяла 4 приза Европейской киноакадемии 18:57
Умершего от COVID режиссера Ким Ки Дука кремируют в Латвии 18:24
Ферстаппен выиграл последний этап сезона "Формулы-1" 18:17
Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на этапе Кубка мира 18:16
Российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке на 15 км на этапе КМ 17:14
Журналист Игорь Кириллов прокомментировал смерть Евгения Хорошевцева 16:41
Захарова: После смены президента США отношение к РФ кардинально не изменится 16:18
Путин встретит Новый год с родными и близкими 16:14
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Хорошевцева 15:34
Квинси Промес арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений 15:05
Тедеско выступил с заявлением в связи с инцидентом после матча с "Сочи" 14:53
СМИ: Украинская певица Лобода оказалась в центре скандала из-за ванны 14:08
Путин: Рост цен на макароны при высоких урожаях зерна недопустим 14:06
В Петербурге в примерочной магазина обнаружили самодельную бомбу 13:56
Суббота стала самым холодным днем с начала зимы в Москве 13:52
Минск: Дан старт Белорусско-российскому молодежному форуму 13:51
Умер участник групп "Воскресение" и "Самоцветы" Андрей Сапунов 13:31
Патриарх Кирилл призвал переболевших COVID-19 стать донорами плазмы 13:16
Меркель и главы федеральных земель обсудят меры по борьбе с COVID-19 12:33
В московском метро поезда остановились из-за пассажира на путях 12:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2020 году поститься заболевшим и врачам
Как в 2020 году поститься заболевшим и врачам
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
13.12.2020 19:40
Рубрика: Общество

Маскарад начинается!

Калуга стала Новогодней столицей России
Текст: Елена Шулепова ("Российская газета", Калуга)
Российская газета - Федеральный выпуск № 281(8335)
Первые туристы прибыли в Калугу на открытие Новогодней столицы на ретропоезде. В числе пассажиров, которых привез последний выпущенный в советское время паровоз, - почетные гости праздника. Это послы, представители федеральной власти, международного бизнес-сообщества, журналисты, туристы, написал на своей страничке в соцсети глава региона Владислав Шапша.

Противоречивые обращения жителей вызвали сомнения в проведении празднований. В конечном итоге, "взвесив все "за" и "против", власти решили, что "празднику быть". Но все мероприятия - на свежем воздухе и с соблюдением всех требований безопасности и ограничений.

Фото: Калужская городская дума
В Калуге выбрали лучшее ТОС

И праздник удался. Он начался с парада Дедов Морозов и Снегурочек, в котором приняли участие более 250 человек. Карнавалы по Калуге проходят ежегодно, а вот новогодний парад Дедов Морозов и Снегурочек случился впервые. К сказочным героям присоединились разнообразные снежинки и космонавты. Сотни калужан и гостей города пришли посмотреть на праздничное шествие. Деды Морозы прошествовали по традиционному карнавальному маршруту - от площади Победы до площади Старый Торг, где уже вовсю работала рождественская ярмарка. Десятки палаток с фермерскими товарами зазывали гостей под звуки саксофона, на котором играл снеговик. "Это место призвано создавать праздничное настроение", - отметил городской голова Дмитрий Денисов.

Гости к тому времени уже попытались сделать хлудневскую козу и новогоднее мыло на мастер-классе в резиденции Параскевы - покровительницы мастеров в Григоровом переулке. Побывали в резиденции Снежной королевы из ледяных кирпичей. К слову, в прошлогодней Новогодней столице Рязани гостила Якутская Зима Хаарчаан. Но и тогда и сейчас у властелинов холода народ просил снега. Пока же в Калуге лишь Центральный парк, где открылась резиденция Деда Мороза, засыпан снегом... искусственным.

Примечательно, что Калуга стала Новогодней столицей в год 60-летия первого полета человека в космос. Торжества у новогодней елки Музея космонавтики продолжились фейерверком и лазерным шоу. До 9 января Калуга стала Новогодней столицей России, в которой калужан и гостей города ждет много самых разных чудес и развлечений.

Между тем гости, приехавшие на ретропоезде, поздно вечером тем же поездом уставшие, но довольные отправились обратно - из Новогодней столицы в Москву.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Новый год

Главное сегодня

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Хорошевцева
Пушкова удивил протест Киева из-за российских санкций
Россиян ждут увеличение зарплат и бонусы
Путин встретит Новый год с родными и близкими
Греция продлила разрешение на въезд до 500 россиян в неделю
Как правильно подготовиться к вакцинации от COVID-19
Как развить вкус к литературе в "цифре": советы экспертов и школьников