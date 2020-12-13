Первые туристы прибыли в Калугу на открытие Новогодней столицы на ретропоезде. В числе пассажиров, которых привез последний выпущенный в советское время паровоз, - почетные гости праздника. Это послы, представители федеральной власти, международного бизнес-сообщества, журналисты, туристы, написал на своей страничке в соцсети глава региона Владислав Шапша.

Противоречивые обращения жителей вызвали сомнения в проведении празднований. В конечном итоге, "взвесив все "за" и "против", власти решили, что "празднику быть". Но все мероприятия - на свежем воздухе и с соблюдением всех требований безопасности и ограничений.

И праздник удался. Он начался с парада Дедов Морозов и Снегурочек, в котором приняли участие более 250 человек. Карнавалы по Калуге проходят ежегодно, а вот новогодний парад Дедов Морозов и Снегурочек случился впервые. К сказочным героям присоединились разнообразные снежинки и космонавты. Сотни калужан и гостей города пришли посмотреть на праздничное шествие. Деды Морозы прошествовали по традиционному карнавальному маршруту - от площади Победы до площади Старый Торг, где уже вовсю работала рождественская ярмарка. Десятки палаток с фермерскими товарами зазывали гостей под звуки саксофона, на котором играл снеговик. "Это место призвано создавать праздничное настроение", - отметил городской голова Дмитрий Денисов.

Гости к тому времени уже попытались сделать хлудневскую козу и новогоднее мыло на мастер-классе в резиденции Параскевы - покровительницы мастеров в Григоровом переулке. Побывали в резиденции Снежной королевы из ледяных кирпичей. К слову, в прошлогодней Новогодней столице Рязани гостила Якутская Зима Хаарчаан. Но и тогда и сейчас у властелинов холода народ просил снега. Пока же в Калуге лишь Центральный парк, где открылась резиденция Деда Мороза, засыпан снегом... искусственным.

Примечательно, что Калуга стала Новогодней столицей в год 60-летия первого полета человека в космос. Торжества у новогодней елки Музея космонавтики продолжились фейерверком и лазерным шоу. До 9 января Калуга стала Новогодней столицей России, в которой калужан и гостей города ждет много самых разных чудес и развлечений.

Между тем гости, приехавшие на ретропоезде, поздно вечером тем же поездом уставшие, но довольные отправились обратно - из Новогодней столицы в Москву.