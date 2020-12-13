Квадроцикл провалился под лед у Живописного моста в Москве

Прогулка на квадроцикле по льду Москвы-реки обернулась тем, что транспортное средство ушло под лед. Вытаскивать его пришлось спасателям. Об этом "РГ" сообщили в департаменте ГО, ЧС и ПБ Москвы.

По данным пресс-службы департамента, москвич решил прокатится на квадроцикле по льду Москвы-реки. Отчаянный заезд прервался у Живописного моста, когда лед треснул под колесами транспортного средства. Мужчина успел соскочить с квадроцикла и отползти от полыньи на безопасное расстояние. Свидетелем происшествия стала дежурная смена ПСС "Карамышево", которая в это время вышла на обход зоны ответственности поисково-спасательной станции.

Спасатели Дмитрий Медведенко и Максим Морозов подцепили тросами провалившийся квадроцикл и с помощью судна на воздушной подушке "Славир" подняли его на поверхность. Водитель утонувшего транспорта не пострадал.