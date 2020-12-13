13.12.2020 / 19:19
Собянин назвал условие для ограничений по коронавирусу
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Санитарные ограничения по коронавирусу могут быть ужесточены только если система здравоохранения перестанет справиться с потоком больных. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на телеканале "Россия 1".
По оценкам Сергея Собянина, сегодня московское здравоохранение работает с запасом прочности. И хотя число инфицированных остается стабильно высоким, для жестких ограничений предпосылок нет.
Мэр также отметил, что характер пандемии отличался весной и осенью. Если в марте-апреле у москвичей не было коллективного иммунитета к коронавирусу, то сейчас он постепенно формируется.