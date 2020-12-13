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13.12.2020 / 19:19
Текст: Сергей Бабкин

Собянин назвал условие для ограничений по коронавирусу

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Санитарные ограничения по коронавирусу могут быть ужесточены только если система здравоохранения перестанет справиться с потоком больных. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на телеканале "Россия 1".

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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По оценкам Сергея Собянина, сегодня московское здравоохранение работает с запасом прочности. И хотя число инфицированных остается стабильно высоким, для жестких ограничений предпосылок нет.

Мэр также отметил, что характер пандемии отличался весной и осенью. Если в марте-апреле у москвичей не было коллективного иммунитета к коронавирусу, то сейчас он постепенно формируется.

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