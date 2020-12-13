В Москве готовится к открытию завод, который станет крупнейшей площадкой по выпуску вакцины "Спутник V". Выйдя на полную мощность, он будет производить до 10 миллионов доз вакцины в месяц. Препарата хватит для вакцинации не только москвичей, но и жителей регионов. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев, как готовится к запуску новое производство на Волгоградском проспекте.

Самую первую площадку по производству вакцины от коронавируса начали создавать в Зеленограде вместе с Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и "Биннофармом". И там работы идут оперативно. Сейчас Москва - одна из мощнейших фармплощадок России, где производится порядка 20% продукции. В период пандемии коронавируса по поручению президента и правительства в городе начали наращивать объемы лекарств для лечения COVID-19, а также средств индивидуальной защиты.

Настал черед освоения выпуска вакцины. Новый завод - совместный проект правительства Москвы и "Р-Фарм". Для его размещения столица предложила одну из лучших площадок - особую экономическую зону "Технополис "Москва" в Печатниках. Городские службы сначала оперативно перебазировали оттуда арендаторов, затем обеспечили корпус коммуникациями. Уже проведен монтаж "чистых" комнат, на которые приходится 70 процентов мощностей.

Оборудование закупает "Р-Фарм". Процесс будет состоять из четырех этапов. На первом будет происходить культивирование клеток и выращивание вирусных частиц. На втором - фильтрация и выделение субстанции вакцины. На третьем - очистка, розлив. На четвертом - вторичная упаковка флаконов в пачку. "Надеюсь на запуск завода в течение нескольких недель", - сказал Собянин.

Напомню, с 5 декабря Москва первой в стране начала масштабную вакцинацию. В поликлиниках развернуты 70 пунктов, а в течение месяца их количество обещают увеличить до 170. Первыми защитный укол уже имеют возможность получить сотрудники образования и здравоохранения, независимо от форм собственности организаций.

С 14 декабря к ним могут присоединиться работники МФЦ, культуры, торговли и услуг. Расширение групп вакцинируемых мэр объяснил так: "Они контактируют с миллионами граждан. Рискуют сами, а в случае заболевания - представляют угрозу и для окружающих". В городе предстоит вакцинировать до 7 миллионов человек. "Но сразу такую машину не раскрутишь, - понимает глава города. - Необходимо действовать постепенно". Именно это и делает Москва.