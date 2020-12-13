Власти Москвы не будут вводить комендантский час на Новый год

Глава города в беседе с журналистами отметил, что власти не собираются вводить ограничений на встречи. Тем более не идет речи о таких мерах, как комендантский час или временном "сухом законе". "В мире есть богатый опыт введения "сухих законов", - сказал Сергей Собянин. - Как правило, это все заканчивалось повальным пьянством, поэтому не вижу никакого смысла в этом".

При этом в городе продолжают действовать отдельные ограничения. Например, студенты и старшеклассники находятся на дистанционном обучении, также остается в силе требование к работодателям о переводе на удаленку 30 процентов персонала.