На Камчатку обрушится мощный тихоокеанский циклон

По прогнозам Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 декабря южные районы полуострова окажутся под воздействием атмосферного фронта, предупреждает пресс-служба главка МЧС РФ по региону.

"В Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также на юге Мильковского, в Елизовском и Усть-Большерецком муниципальных районах ожидается сильный снег, метель, ветер порывами 25-30 метров в секунду. На юго-западном побережье Камчатки прогнозируется ураганный ветер до 45-50 метров в секунду. Ночью 15 декабря циклон продолжит оказывать влияние на юг полуострова и распространится на Усть-Камчатский и Алеутский муниципальные районы", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю. Сформированы силы, которые в случае происшествий отправятся оказывать помощь пострадавшим и ликвидировать последствия стихии.

Спасатели рекомендуют на время циклона временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов. Туристическим группам и охотникам следует отказаться от выхода на маршруты, особенно в отдаленные и прибрежные районы.