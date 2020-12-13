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13.12.2020 08:05
Рубрика: Происшествия

На Камчатку обрушится мощный тихоокеанский циклон

Текст: Александр Филимоненко

По прогнозам Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 декабря южные районы полуострова окажутся под воздействием атмосферного фронта, предупреждает пресс-служба главка МЧС РФ по региону.

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"В Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также на юге Мильковского, в Елизовском и Усть-Большерецком муниципальных районах ожидается сильный снег, метель, ветер порывами 25-30 метров в секунду. На юго-западном побережье Камчатки прогнозируется ураганный ветер до 45-50 метров в секунду. Ночью 15 декабря циклон продолжит оказывать влияние на юг полуострова и распространится на Усть-Камчатский и Алеутский муниципальные районы", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю. Сформированы силы, которые в случае происшествий отправятся оказывать помощь пострадавшим и ликвидировать последствия стихии.

Спасатели рекомендуют на время циклона временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов. Туристическим группам и охотникам следует отказаться от выхода на маршруты, особенно в отдаленные и прибрежные районы.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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