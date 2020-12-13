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13.12.2020,  
11:11
Текст:  Антон Валагин

Новые подробности залпа АПЛ "Владимир Мономах" показали на видео

Минобороны РФ опубликовало видео запуска четырех баллистических ракет "Булава" с борта атомного подводного крейсера Тихоокеанского флота "Владимир Мономах".

Фото: Юрий Стрелец/РИА Новости
Пуски стратегических ракет РФ показали на видео

Стрельба велась из подводного положения в Охотском море. Боевые блоки ракет прибыли в заданный район полигона Чижа в Архангельской области, сообщили в военном ведомстве.

В ноябре 2015 года "Владимир Мономах" выполнил залповый пуск двух ракет "Булава" в обратном направлении: из Белого моря по камчатскому полигону Кура. Всего на борту атомохода могут находиться 16 баллистических ракет.

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Фото: Defence and Technology / youtube.com
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