Долгожданный российский паспорт итальянцу Валерио Дзанетти вручили в Красноярске, где он живет последние восемь лет, прямо в День Конституции РФ. Стать гражданином нашей страны - его давняя мечта, появившаяся еще в детстве, когда он начал учить русский алфавит.

Своим желанием Валерио поделился во время встречи российского президента Владимира Путина с волонтерами 5 декабря. "Я не француз, не актер, я простой итальянский преподаватель, но так сильно мечтаю стать гражданином России, мое сердце здесь!" - сказал Валерио Дзанетти главе государства.

- Ну и паспорт, конечно, должен быть рядом с сердцем, российский. Думаю, что решим этот вопрос! С удовольствием, причем, - отреагировал с улыбкой Владимир Путин.

Позднее Валерио признался журналистам, что до встречи долго думал, не будет ли слишком "нагло" обращаться к президенту со своей просьбой. Но в конечном итоге проявилась природная итальянская настойчивость, и решился. Правда, произносил свой вопрос с замиранием сердца. И хорошо, что глава государства отреагировал с таким чувством юмора.

В краевом центре Валерио Дзанетти преподает итальянский и испанский языки. А как начала распространяться коронавирусная инфекция, не раздумывая включился в волонтерскую акцию #МыВместе. Вместе с другими добровольцами стал разносить продукты питания и лекарства пожилым.

Свое будущее итальянский преподаватель связывает с Красноярском

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, все процедуры по получению паспорта прошли очень оперативно. Поздравить нового российского гражданина пришли губернатор края Александр Усс и начальник ГУ МВД по региону Александр Речицкий. В ответном слове Валерио поблагодарил главу государства и сотрудников полиции за помощь: "Всем сердцем спасибо господину президенту за исполнение моей мечты: буду носить гражданство с огромной честью, где сердце, как будто медаль. Спасибо тебе, Россия, за заботу, за любовь и за доверие, я тебя не разочарую!". Свое будущее Валерио Дзанетти связывает с Красноярском, где у него много друзей и главная привязанность - девушка-сибирячка. Сейчас он ждет приезда родителей из Италии.