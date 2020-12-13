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13.12.2020 23:49
Рубрика: Власть

Регионам дали 6,2 млрд рублей на индивидуальное развитие

Текст: Светлана Ментюкова
Финальный транш в размере почти 1,7 млрд рублей направлен на реализацию индивидуальных программ развития (ИПР) Республик Алтай, Тыва, Карелия, Калмыкия, Курганской области и Алтайского края. В общей сложности на финансирование ИПР для восьми регионов Минэкономразвития направило более 6,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Реализация ИПР является частью Общенационального плана восстановления экономики до 2024 года. Работы, которые начались в 2020 году в рамках реализации программ, позволят создать ряд инфраструктурных, производственных и социальных объектов, которые имеют значение для развития экономики и повышения качества жизни населения в регионах", - отметил заместитель министра экономического развития Сергей Галкин, слова которого приводятся в сообщении.

Фото: РИА Новости
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На выделенные средства в регионах были начаты проекты в тех сферах деятельности, которые после их завершения смогут придать новый импульс экономике региона. Так, в Республике Алтай выделенные в этом году средства были направлены на развитие туристического потенциала, а также транспортной и коммунальной инфраструктуры. В Алтайском крае предоставлены субсидии для технического перевооружения малых и средних предприятий. В Калмыкии средства программы были направлены на поддержку предпринимателей, предоставление займов на реализацию инвестпроектов и создание Фонда развития Республики.

"Для нас чрезвычайно важна реализация программы ИПР, так как она ориентирована на комплексное развитие и поддержку в разных сферах, начиная от создания инфраструктуры промышленных кластеров и поддержки сельского хозяйства, заканчивая жилищным строительством и созданием спортивной инфраструктуры, - рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков. - На сегодняшний день освоение средств федерального бюджета составляет 865,1 млн рублей, или 86,5% от средств, выделенных региону в 2020 году".

В Минэкономразвития напомнили, что ИПР рассчитаны на пять лет, на их реализацию из федерального бюджета до 2024 года выделены 50 млрд рублей - по 5 млрд на каждую программу. Ежегодно каждому из десяти регионов предоставляются по 1 млрд рублей на реализацию мероприятий.

"Республика Тыва активно включилась в реализацию программы индивидуального развития. Все проекты имеют для жизни Тувы крайне важное значение. У проекта санаторно-курортного и оздоровительного комплекса "Чедер" уже имеется реальный инвестор, с которым заключен договор, начались работы на участке", - отметил глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол.

Как отметил в беседе с "РГ" председатель Совета по изучению производственных сил ВАВТ Дмитрий Землянский, на основные эффекты от программ нужно будет смотреть после того, как завершится реализация проектов. "Пока от регионов, с которыми мы взаимодействовали, очень позитивная реакция. Многие вопросы, по которым были сложности с межведомственной координацией, благодаря этой программе, благодаря тому что появилось кураторство, начали решаться. Пока это не финальные эффекты, а эффекты, связанные с реализацией, с началом того, что раньше буксовало. Эффекты же от самих мероприятий нужно будет оценивать чуть позже, когда мероприятия завершатся", - уточнил Дмитрий Землянский.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Индивидуальные программы развития (ИПР) для десяти регионов с низким уровнем социально-экономического развития были утверждены правительством в 2020 году. В список вошли: республики Алтай, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашская Республика, Курганская и Псковская области, Алтайский край. Регионы отбирались по нескольким показателям, в том числе учитывались среднедушевой доход на одного жителя, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, уровень безработицы и инвестиций в основной капитал. За каждым регионом закреплен куратор на уровне федерального ведомства. Минэкономразвития курирует реализацию программ Республик Алтай, Карелия и Тыва.

В регионах Власть Работа власти Регионы Правительство Минэкономразвития Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь СФО Алтайский край СФО Тыва СЗФО Карелия УрФО Курганская область

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