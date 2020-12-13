В Новосибирске школьник впал в кому после конфликта с продавцом

В Новосибирске СК начал проверку по факту конфликта между продавцом подростком, в результате которого школьник получил тяжелые травмы.

По предварительным данным, днем 12 декабря два несовершеннолетних подростка катались на сноубордах на улице Каменской, возле магазина "Краски". Из магазина вышел недовольный продавец и стал прогонять школьников. Одного из них он схватил за одежду и сбросил с лестницы.

- В результате падения ребенок получил травму и кровоизлияние в мозг, потерял сознание и впал в кому, - сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

В настоящее время подросток находится в тяжелом состоянии в реанимации, за его жизнь борются врачи.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.