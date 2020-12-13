Города Кавказских Минеральных Вод в непростых условиях 2020 года продолжают развиваться, превращаясь в курорты мирового уровня. О туристических перспективах региона в интервью "Российской газете" рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Владимир Владимирович, сегодня одна из самых обсуждаемых тем - урон, который нанесла пандемия экономике страны. Она серьезно ударила и по санаторно-курортному комплексу. Насколько удалось смягчить этот удар на Ставрополье?

Владимир Владимиров: Основная часть курортного региона Кавказские Минеральные Воды расположена на территории Ставрополья. Уверен, нет в нашей стране или в ближнем зарубежье человека, который бы о нем не слышал. Наши курорты более 200 лет развивались как центры оздоровительного отдыха. Понятно, что не всегда было просто. И вот теперь свой след оставила пандемия коронавируса.

Речь не только о сокращении турпотока. Наши города-курорты входят в агломерацию с населением в миллион человек. Состояние рынка труда, экономики в целом, социальное самочувствие, сам ритм жизни здесь связаны с тем, как дышится санаторному комплексу. Поэтому поддержка курортной отрасли стала для нас одним из приоритетов в 2020 году.

Здравницы смогли воспользоваться разными вариантами господдержки. Мы приняли все меры, чтобы дать им возможность поскорее приступить к работе после вынужденного простоя в несколько месяцев. С первого июня санатории открылись для отдыхающих. И подавляющее большинство из 124 здравниц КМВ стабильно работает.

Что делается для защиты здоровья отдыхающих?

Владимир Владимиров: Эта задача - главная. Безусловно, самое пристальное внимание уделяется эпидемиологической защищенности как отдыхающих, так и сотрудников санаториев. Для проведения тестов на COVID-19, обеспечения средствами защиты и дезинфекции мы отдельно предоставили здравницам из краевого бюджета 50 миллионов рублей. Делаем все, чтобы здесь не было никаких поводов усомниться в эпидемической безопасности.

Наша задача - не только создавать новое, но и бережно относиться к тому, что сделано предшественниками

Есть ли прогнозы, когда восстановиться турпоток?

Владимир Владимиров: На это еще потребуется время. Коронавирус не ушел с повестки дня. Люди с осторожностью планируют отпуска. Турпоток на Ставрополье с начала года пока не достиг 400 тысяч человек, он в три раза меньше обычного. Но спрос восстанавливается. Уже сейчас более 30 тысяч бронирований. Предполагаем, что с проведением в стране полномасштабной вакцинации дела пойдут лучше. Многие собираются провести у нас новогодние праздники. И я уверен, они не будут разочарованы. Ставропольские курорты прекрасны в любое время года. Наши ландшафты даже самую недружелюбную зиму сделают сказочной.

На федеральном уровне принят План комплексного развития Кавказских Минеральных Вод до 2025 года. Какие мероприятия предполагается реализовать?

Владимир Владимиров: Мы планируем развивать эти территории так, чтобы изменения к лучшему чувствовали не только туристы, но прежде всего и наши земляки. Сейчас в госпрограмме развития Северного Кавказа есть раздел, посвященный КМВ. Совместно с Минэкономразвития России подготовили предложения по его расширению. Они касаются более 30 крупных объектов, которые предполагается построить, отремонтировать или модернизировать. В первую очередь речь идет об улучшении подъездных автодорог и создании транспортных развязок, водопроводов и коллекторов. Все проекты призваны повысить качество жизни в городах-курортах и на всех прилегающих территориях, а также сбалансировать антропогенную нагрузку на регион.

Ростуризм разработал нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Как Ставропольский край планирует в нем участвовать?

Владимир Владимиров: Начало реализации нацпроекта запланировано на 2021 год. Для нас это событие долгожданное. Региональный проект в сфере туризма подготовлен. Три его приоритета - развитие курортных территорий, благоустройство и привлечение инвесторов. Мы планируем сделать упор на реконструкцию и строительство объектов, которые формируют облик региона. С одной стороны, это канатные дороги, парки, озера, памятники культуры, архитектурные достопримечательности. С другой - инженерные сооружения, дороги, развязки. Всего предлагаем 164 мероприятия на 123 миллиарда рублей.

Все проекты призваны повысить качество жизни в городах-курортах и на всех прилегающих территориях, сбалансировать антропогенную нагрузку на регион

Выполнение нацпроекта даст курортам Ставрополья импульс, сопоставимый с тем, какой они получили в послевоенные десятилетия, когда Кавминводы называли всесоюзной здравницей. Это позволит уже к 2031-му четырехкратно - до пяти миллионов человек в год - увеличить турпоток. Мы сможем создать в отрасли 44 тысячи рабочих мест. Налоговая отдача от нее увеличиться на 6,6 миллиарда рублей в год. Национальный проект - инструмент, который позволяет добиваться кардинальных изменений.

В регионе создан первый в России "умный" курорт - новые технологии внедрены в Железноводске. Планируется ли распространять этот опыт в других курортных городах края?

Владимир Владимиров: Цифровизация городского хозяйства - давно не диковинка. В Железноводске технологии "умного" курорта интегрированы во многие сферы. Электронная система отслеживает потребление минеральной воды, нагрузку на бюветы, движение общественного транспорта, вывоз мусора, регулирует работу перекрестков и многое другое. Полезную информацию туристы могут узнать с помощью интерактивных панелей, которые установлены в популярных "точках притяжения". Эти сервисы будут развиваться и дальше, становясь еще более полезными и универсальными.

Цифровизация помогает повернуть город лицом к людям. Вскоре после начала эксперимента глава Железноводска мне доложил об устранении утечки в водопроводе - ее вычислили на основе данных, которые показала "умная" система, следящая за расходом коммунальных ресурсов. Так что этот путь - верный. Планируем распространить опыт в других городах-курортах КМВ, а также в Ставрополе, Невинномысске, Георгиевске, Минеральных Водах.

В последние годы на Ставрополье активно развивался событийный туризм, проводились десятки фестивалей. В 2020-м из-за пандемии от них пришлось отказаться. Планируется ли их проведение в 2021-м?

Владимир Владимиров: Курорты у нас уникальные - оздоровительные, бальнеологические. Но это не значит, что единственным способом провести время между посещением нарзанных ванн должна быть прогулка по терренкуру. Туристическое предложение обязано отличаться разнообразием.

Очень насыщенным стал 2019 год: фестиваль фейерверков, кинофестиваль, большой рыцарский турнир и многое другое. Были хорошие планы на этот год. Но, понятно, их пришлось отложить. Надеемся, что в следующем году возьмем реванш. Есть идея провести нескольких крупных событий. В их числе - Международный фестиваль фейерверков Pyro Five Peaks, который уже хорошо зарекомендовал себя. Это грандиозное зрелище, аналогов которому на юге России нет. Одна минута шоу - это недели, а порой и месяцы работы лучших пиротехников мира. Особенностью сезона может стать глобальный музыкальный фестиваль, который на одной площадке объединит зарубежных артистов и талантливых российских исполнителей. Интересных планов много. Но, подчеркиваю, все решения будем принимать только исходя из эпидситуации. Если коронавирус не отступит, мероприятия перенесем.

На Ставрополье предполагается реализовать уникальный проект - создать самый протяженный в Европе велотерренкур. Зачем он нужен региону?

Владимир Владимиров: Кавминводский велотерренкур - это "проект века" для КМВ. По значимости он сопоставим с решением о создании первых курортных парков или строительстве нарзанных ванн. Край получит новый туристский продукт и экологичный во всех смыслах вид активного отдыха.

Предполагается воссоздать или отреставрировать исторические терренкуры, которые сейчас находятся в разрушенном и заброшенном состоянии. Также на велотропах планируется восстановить питьевые бюветы, существовавшие в XIX веке. Кроме того, велотерренкур должен включать зоны отдыха, кафе, пункты проката спортивного инвентаря, велосипедов. Все это - без капитального строительства!

Безусловно, при рассмотрении проекта самое пристальное внимание уделяется сохранению природного баланса КМВ. Поэтому наряду с госэкспертизой он проходит общественное обсуждение. Экологическую экспертизу также сделаем в обязательном порядке.

Ставрополье попало в тройку направлений, наиболее популярных среди тех туристов, которые воспользовались программой кешбэка. Какие еще нужны меры государственной помощи туристской отрасли страны, с вашей точки зрения?

Владимир Владимиров: Государством принято немало решений, которые очень хорошо поддерживают санаторно-туристскую отрасль, тот же кешбэк. Есть конкурс Ростуризма, в рамках которого предоставляют гранты на развитие внутреннего и въездного туризма. Благодаря этому, в этом году в нашем крае будет реализовано девять инвестпроектов.

Тем не менее есть еще вопросы, которые ждут решения. Один из них касается состояния материально-технической базы санаториев. У нас немало здравниц, корпуса которых строились в 1930-е и в 1950-1960-е годы. Эти здания имеют архитектурное, историческое значение. Их надо ремонтировать, обновлять, что бывает довольно непросто. К тому же нередко серьезный ущерб нанесла манера хозяйствования 1990-х. В общем, здравницам надо помочь вернуть конкурентный вид. Полагаю, что можно подумать над специальной программой для этого.

Наша задача - не только создавать новое, но и бережно относиться к тому, что сделано предшественниками. Уникальные и красивые курорты со своим лицом и душой - их заслуга. И мы должны действовать так, чтобы старшее поколение нами гордилось.