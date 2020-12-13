Глава Мурманской области ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у сына

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ушел на самоизоляцию в связи с предварительно положительным результатом теста на коронавирус у сына. Об этом глава Заполярья сообщил на своей странице в соцсети.

Проходить самоизоляцию Андрей Чибис будет на рабочем месте, поскольку в ближайшее время ему предстоит принять участие в большом количестве совещаний, в том числе с федеральным правительством по закрытым линиям связи.

По словам главы региона, его сын Вова чувствует себя нормально, у мальчика лишь незначительно поднялась температура. У всех остальных членов семьи результаты теста на COVID-19 оказались отрицательными.