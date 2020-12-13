КС РФ распространил понятие "приобретательная давность" на землю

Конституционный суд Российской Федерации постановил считать добросовестным владение земельным участком, если сделка между двумя собственниками была заключена, но не оформлена соответствующим образом.

Земля под гаражом отойдет покупателю, если у продавца она была в пожизненной собственности. Фото: РИА Новости

Статья 234 ГК РФ "Приобретательная давность" признана соответствующей Конституции РФ, но ей дано недвусмысленное толкование, обязательное к применению на всей территории страны. Соответствующий документ "РГ" публикует сегодня в номере.

С жалобой на положения указанной статьи в Конституционный суд обратился Виктор Волков из Московской области. В 1997 году он приобрел гараж в гаражном кооперативе, факт продажи подтверждается распиской прежнего владельца в получении денег.

Однако тому участок принадлежал на праве пожизненного наследуемого владения.

Такой порядок существовал во время переходного периода 1990-х годов и установления права частной собственности на землю, поэтому на гараж и землю был оформлен договор купли-продажи.

С одной стороны, статья 234 Гражданского кодекса РФ декларирует, что "лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество".

С другой стороны, есть разъяснение пленумов Верховного и Высшего Арбитражного судов РФ.

- Владение имуществом как своим собственным означает владение не по договору, - указано в нем. При этом перечень договорных отношений не носит исчерпывающего характера - после указания "аренды, хранения, безвозмездного пользования" есть продолжение: "И т.п.".

Понятие "имущество" в статье 35 Конституции РФ охватывает не только право собственности, но и иные вещные права

На этом основании суды общей юрисдикции отказались признавать Волкова собственником земли и гаражного бокса.

По мнению заявителя, такой формальный подход, когда слово "договор" перечеркнуло более 20 лет его добросовестного исполнения всех обязательств как члена гаражного кооператива и право собственности, гарантированного Конституцией РФ, недопустим.

- Значение разрешения моего иска далеко выходит за рамки конкретного дела, поскольку в подробной ситуации оказались многие владельцы гаражей.

И возникшая в связи с такой практикой применения статьи 234 ГК РФ массовая правовая неопределенность в правоотношениях, неразрывно связанных с гаражами, противоречит самой сути правового регулирования, - считает Волков.

- Так, только в нашем ГК "Орбита" таковыми являются 26 членов кооператива,- сказал заявитель.

Изучив обстоятельства дела, КС РФ встал на сторону добросовестного приобретателя.

Решение основано на ранее высказанных правовых позициях суда, а потому вынесено без проведения публичных слушаний.

Прежде всего суд напомнил, что понятие "имущество" в статье 35 Конституции РФ "никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда", охватывает не только право собственности, но и иные вещные права.

Следовательно, данной нормой гарантируется защита "и таких имущественных прав, как право постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком".

Суд также напомнил свое решение 2001 года.

В нем было указано, что "в ходе проведения земельной реформы законодатель обеспечивал гражданам по их выбору возможность продолжать пользоваться ранее предоставленными им земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения либо переоформить имеющийся правовой титул".

При этом во всяком случае исключалось как автоматическое изменение титулов прав граждан на землю (переоформление осуществлялось по инициативе самих граждан), так и какое-либо ограничение права пользования земельным участком в связи с непереоформлением имеющегося правового титула.

- Различие критериев добросовестности применительно к правовым ситуациям приобретения имущества добросовестным приобретателем (статья 302 ГК РФ) и давностного владения (статья 234 ГК РФ) обусловлено их разными целями, - также указал КС РФ, - что требует от судов изучения фактических обстоятельств каждого конкретного дела, а это в свою очередь требует дифференцированного подхода при определении критериев добросовестности.

Что касается разъяснений пленумов, то в разъяснениях, ставших основанием для решения судов общей юрисдикции по делу Волкова, "указывается только на договоры, в которых контрагент собственника получал имущество во временное владение, то есть из природы договора следует, что получатель имущества не имел намерения владеть им как своим, указал Конституционный суд РФ.

В деле о владении гаражным боксом ситуация принципиально иная, поэтому оно подлежит пересмотру.