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13.12.2020 18:23
Рубрика: Спорт

"Краснодар" разгромил "Локомотив" в РПЛ со счетом 5:0

Текст: Александр Ершов
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В воскресенье в матче 18-го тура чемпионата России по футболу "Краснодар" на своей арене поле крупно обыграл московский "Локомотив" - 5:0 (2:0). Дубль у хозяев на счету форварда Маркуса Берга. После этой победы "быки" набрали 27 очков и догнали идущий на восьмом месте казанский "Рубин", а железнодорожники, имя на балл больше, остались на седьмой позиции.

Фото: РИА Новости
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Завершив с разными достижениями на этой неделе свои сражения в Лиге чемпионов УЕФА (столичный клуб снова занял последнее место в своей группе, а южане стали третьими и завоевали путевку в весеннюю стадию Лиги Европы) сегодняшние соперники могут теперь полностью сосредоточиться на первенстве страны.

 А вот дела у обоих в российской Премьер-лиге обстоят пока неважно. "Локо", имея 28 очков, идет седьмым и уже прилично  отстает от лидеров. У "Краснодара" ситуация вообще близка катастрофической: "быки", набрав 24 балла, занимают вообще десятое место, и в случае осечки в сегодняшнем поединке исправить ситуацию после зимнего перерыва будет невероятно сложно.

И еще одно обстоятельство сближало оппонентов: по 35 лет исполнилось их основным голкиперам - в субботу железнодорожнику Маринато Гильерме и сегодня "горожанину" Евгению Городову (вратарь сборной страны Матвей Сафонов получил тяжелую травму).

Надо сказать, гости своего именинника уже в дебюте огорчили по полной.   Крыховяк в собственной штрафной вдруг отпасовал прямо на игрока "быков" Классона, который сразу пробил метров с 14-ти. Поляк затем бросился под удар, еще и организовав голевой рикошет: мяч опустился в правом нижнем углу от Гильерме -  1:0, 5-я минута.

Впрочем, вскоре в центре поля ошибся Рыбусь, и гости стремительно с помощью Берга и Олссона доставили мяч к линии штрафной, откуда еще один швед Классон пробил в левый от Гилерме угол. Голкипер мяч отразил, но Кабелла добил его в сетку - 2:0, 11-я минута.

Пока остальные железнодорожники приходили в себя, вратарь "Локо" ликвидировал выход один на один Берга, потом еще пару раз не позволил отличиться форварду, а Райкович вынес мяч из пустых ворот послед удар головой Кабелла метров с десяти.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Правда, на перерыв железнодорожники вполне могли уйти с дефицитом всего лишь в один мяч. С помощью VAR главный арбитр Владимир Москалев решил, что в падении Эдера в штрафной виноват защитник хозяев Сорокин и показал на "точку". Однако с 11-метровой отметки Антон Миранчук пробил прямо в Городова, и другой юбиляр отразил мяч.  

В начале второго тайма "Локомотив" ринулся отыгрываться большими силами, стал прессинговать соперника на его половине и перехватил инициативу (Эдер на 57-й минута вполне мог забить с точного паса Рыбчинского, но с угла вратарской угодил в голкипера).

В начале второго тайма "Локомотив" ринулся отыгрываться большими силами (отметим, у наставника гостей Марко Николича в запасе находились в основном молодые футболисты), стал прессинговать соперника на его половине и перехватил инициативу (Эдер на 57-й минута вполне мог забить с точного паса Рыбчинского, но с угла вратарской угодил в голкипера).

Краснодарцы, в свою очередь, вынужденно (главный тренер "быков" Мурад Мусаев даже произвел три замены подряд, выпустив свежих Вандерсона, Вильену и Сулейманова) перешли на контратаки, две из которых едва не завершил Классон.

И все-таки на 72-й минуте Миранчук мог снова забить, но, получив, идеальную передачу от Крыховяка, угодил с семи метров в Сорокина.

Зато Берг свой шанс после заброса Смольникова в ответ использовал: швед опередил двух защитников и с близкого расстояния пробил мимо вратаря - 3:0, 75-я минута. Это седьмой мяч бомбардира кубанцев в первенстве. Вдобавок Сулейманов после комбинации с участием Вильены и Смольникова вышел один на один и забил еще один мяч - 4:0, 81-я минута. А Берг на 85-й минуте сделал счет совсем разгромным - 5:0.

Одержав крупную победу, да еще и при красивой игре, "Краснодар" показал, что вполне может вмешаться в спор за самые высокие места.

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