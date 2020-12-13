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13.12.2020 20:04
Рубрика: Происшествия

На Кубани 13-летний мальчик провалился под лед и утонул

Текст: Юрий Гень

В кубанском городе Тихорецке 13-летний мальчик провалился под лед и утонул. Вместе с ним под лед провалились еще двое подростков, но они смогли выбраться. По факту гибели подростка Следственное управление СКР по Краснодарскому краю проводит доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

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"По предварительным данным, днем 13 декабря 2020 года трое подростков в возрасте 12 и 13 лет вышли на лед пруда в городе Тихорецке, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР региона. - Во время прогулки малолетние провалились под лед. В результате 13-летний мальчик погиб, двое других школьников смогли выбраться из воды. В настоящее время пострадавшие находятся под наблюдением врачей. По данным врачей, их жизни и здоровью ничего не угрожает".

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины трагического происшествия.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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