На Кубани 13-летний мальчик провалился под лед и утонул

В кубанском городе Тихорецке 13-летний мальчик провалился под лед и утонул. Вместе с ним под лед провалились еще двое подростков, но они смогли выбраться. По факту гибели подростка Следственное управление СКР по Краснодарскому краю проводит доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

"По предварительным данным, днем 13 декабря 2020 года трое подростков в возрасте 12 и 13 лет вышли на лед пруда в городе Тихорецке, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР региона. - Во время прогулки малолетние провалились под лед. В результате 13-летний мальчик погиб, двое других школьников смогли выбраться из воды. В настоящее время пострадавшие находятся под наблюдением врачей. По данным врачей, их жизни и здоровью ничего не угрожает".

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины трагического происшествия.