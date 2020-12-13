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Рубрика: Происшествия

Подумают взаперти

На Кубани 20 человек арестовали за отказ носить маски
Текст: Юрий Гень ("Российская газета", Краснодар)
Российская газета - Федеральный выпуск № 281(8335)
В Краснодарском крае сразу 20 человек арестовали и отправили в СИЗО за нарушение масочного режима и неуплату выписанных по этому поводу штрафов. Все они - из разных районов края, и в спецприемнике им придется провести от одного до десяти дней.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Как сообщили в службе судебных приставов региона, больше всего досталось 50-летнему жителю станицы Брюховецкой - мировой судья назначил ему десять суток административного ареста. На него было составлено пять административных протоколов за то, что он отказывался носить маску в общественных местах. Однако ни один из этих штрафов мужчина не оплатил. Два других арестанта получили по восемь суток, а 17 остальных поместили в СИЗО на двое-трое суток.

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Кроме того, 33 человека судебные приставы отправили на обязательные работы, а 32 другим жителям края выписали штрафы в размере от одной до девяти тысяч рублей.

- Все эти люди были привлечены именно за многократную неуплату штрафов, выписанных еще два-три месяца назад, - поясняет начальник пресс-службы ГУ Федеральной службы судебных приставов Краснодарского края Елена Лысечко. - А протоколы на них составили по статьям "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" и "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". То есть они оказывались носить маски. Но поскольку штрафы в течение длительного времени оставались не оплачены, за дело взялись судебные приставы.

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