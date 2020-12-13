Герои России создадут на Урале ассоциацию патриотического воспитания

Новости

Умер участник групп "Воскресение" и "Самоцветы" Андрей Сапунов 13:31
Патриарх Кирилл призвал переболевших COVID-19 стать донорами плазмы 13:16
Меркель и главы федеральных земель обсудят меры по борьбе с COVID-19 12:33
В московском метро поезда остановились из-за пассажира на путях 12:18
Италия и ВОЗ намерено утаили отчет о неготовности страны к пандемии 11:21
Россияне назвали любимые горнолыжные курорты 10:14
СМИ: Сотрудники ФБР замешаны в скандалах на почве домогательств 10:03
Дом звезды футбола Паоло Росси ограблен во время его похорон 09:33
В Британии магазинам рекомендовали создать запасы продуктов и лекарств 09:23
Оперштаб: Еще 4841 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:18
Россиян ждут увеличение зарплат и бонусы 09:14
Пушкова удивил протест Киева из-за российских санкций 08:30
Эпидемиолог перечислила долгосрочные последствия COVID-19 07:56
Мужчина открыл стрельбу по участникам митинга в США 07:37
Минюст США запросил документы о делах сына Джо Байдена на Украине 07:00
Вакцинация от коронавируса в США начнется 14 декабря 05:41
Греция продлила разрешение на въезд до 500 россиян в неделю 05:05
В США от COVID-19 скончался легендарный кантри-музыкант Чарли Прайд 04:10
Италия осудила казнь главы новостного портала Amad News в Иране 03:55
Джошуа победил Пулева нокаутом и защитил три титула чемпиона мира 03:15
Вильфанд пообещал оттепель нескольким регионам России 03:09
Сторонники и противники Трампа вышли на улицы в центре Вашингтона 02:55
Китай закрыл город на границе с Россией из-за одного случая COVID-19 02:30
Глава BioNTech назвал срок взятия коронавируса под контроль 01:50
"Реал" обыграл "Атлетико" и поднялся на третье место в Примере 01:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2020 году поститься заболевшим и врачам
Как в 2020 году поститься заболевшим и врачам
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
13.12.2020 11:30
Рубрика: Общество

Герои России создадут на Урале ассоциацию патриотического воспитания

Текст: Сергей Панасенко
Фото: Татьяна Андреева/ РГ Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Фото: Татьяна Андреева/ РГ

Инициаторами нового общественного объединения стали девять из двенадцати Героев России, проживающих на территории Уральского федерального округа, и глава ЗАТО Уральский Свердловской области.

Победители "Большой перемены" выступили на патриотическом форуме

Просветительской работой военные вплотную занялись в 2019-м, объявив проект "Год Героев РФ": известные летчики, командиры воинских подразделений, госслужащие не только рассказывают школьникам об истории отечества и своих достижениях, но и устраивают для них турпоходы, спортивные соревнования, автопробеги.

В 2021-м к проекту присоединятся еще три муниципалитета, сообщили в пресс-службе ЗАТО Уральский, это городские округа Богданович и Североуральский и ЗАТО Межгорье башкирской Республики.

Новая ассоциация с участием Героев России, которую уральцы планируют организационно оформить в следующем году, позволит материально поддержать общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи. Вступить в ассоциацию захотели уже шесть муниципалитетов Свердловской области и несколько предприятий бизнеса. В перспективе деятельность общественного объединения планируют расширить на всю страну.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
В регионах Общество Образование Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Пушкова удивил протест Киева из-за российских санкций
Россиян ждут увеличение зарплат и бонусы
Эпидемиолог перечислила долгосрочные последствия COVID-19
Греция продлила разрешение на въезд до 500 россиян в неделю
Вильфанд пообещал оттепель нескольким регионам России
Как правильно подготовиться к вакцинации от COVID-19
Как развить вкус к литературе в "цифре": советы экспертов и школьников