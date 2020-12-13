Герои России создадут на Урале ассоциацию патриотического воспитания

Инициаторами нового общественного объединения стали девять из двенадцати Героев России, проживающих на территории Уральского федерального округа, и глава ЗАТО Уральский Свердловской области.

Просветительской работой военные вплотную занялись в 2019-м, объявив проект "Год Героев РФ": известные летчики, командиры воинских подразделений, госслужащие не только рассказывают школьникам об истории отечества и своих достижениях, но и устраивают для них турпоходы, спортивные соревнования, автопробеги.

В 2021-м к проекту присоединятся еще три муниципалитета, сообщили в пресс-службе ЗАТО Уральский, это городские округа Богданович и Североуральский и ЗАТО Межгорье башкирской Республики.

Новая ассоциация с участием Героев России, которую уральцы планируют организационно оформить в следующем году, позволит материально поддержать общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи. Вступить в ассоциацию захотели уже шесть муниципалитетов Свердловской области и несколько предприятий бизнеса. В перспективе деятельность общественного объединения планируют расширить на всю страну.