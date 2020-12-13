Ямальцам из "авариек" компенсируют покупку квартир в любом регионе

На Ямале запускают жилищную программу для живущих в аварийном фонде. По ней северяне, отработавшие в регионе 15 лет, могут получить компенсацию за свою непригодную квартиру и купить новую в любом регионе страны. Общий принцип: "квадрат за квадрат". Правда, расчет стоимости будет идти исходя из среднерыночной цены жилья по стране. Как предполагается, за 2021 год программой смогут воспользоваться 152 семьи.

Новая жилищная программа - одна из перечня мер, действующих в округе. Как пояснили в правительстве региона, до 2025 года на Ямале планируют переселить людей с одного миллиона квадратов аварийного жилья за счет строительства нового. Есть специальная программа "Сотрудничество" с соседней Тюменской областью. За последние 15 лет по ней из региона переселилась 2731 семья. Как правило, северяне переезжают в более теплые края уже к пенсии. Все-таки суровый климат с годами дает о себе знать.

Проблема Крайнего Севера еще и в том, что здесь сохранилось много ветхого и аварийного жилья. Есть целые поселки с очень высоким износом жилого фонда.

Так, сегодня запускается отдельная программа переселения жителей из целого поселка Газ-Сале, где живут 2000 человек и аварийными признано больше 80 процентов всех домов. Людям предложили на выбор несколько городов и поселков в регионе для переселения. Им компенсируют покупку жилья и подберут работу. Причем к каждому прикрепляют специального менеджера, который помогает решить все проблемы от начала переселения до обустройства на новом месте.