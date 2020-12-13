У врача-онколога Евгении Басановой и детского невролога Владимира Филиппова двойная радость. Они получили хорошую работу в главной больнице уральского города Березовского и въехали в новые квартиры. У каждого медика в семье подрастет двое детей, так что жилье - проблема номер один. И такой подарок от местных властей - ключи от квартир - они оценили. Национальный проект "Здравоохранение" помогает муниципалитетам решать кадровый вопрос, актуальный для многих региональных больниц.

Владимир Филиппов с семьей переехал из Астрахани на Урал и уже получил ключи от трехкомнатной квартиры. Фото: Борис Ярков

Программа "жилье для врача" в городе-спутнике Екатеринбурга - Березовском - заработала буквально с колес. В конце прошлого года местные власти решили ежегодно выделять из бюджета как минимум восемь миллионов рублей на покупку квартир. Именно новая крыша над головой была одним из весомых поводов, заставивших детского невролога с 13-летним стажем Владимира Филиппова со всей семьей отправиться из Астрахани в Березовский.

На семейном совете решили: своя квартира стоит того, чтобы перебраться на суровый Урал. И байки о 50 градусных морозах не помешали.

- Но о таком просторе даже не помышляли. Изначально ждали двухкомнатную квартиру. Уже планировали, как поделим квадраты с двумя детьми. А тут узнаем о приятных изменениях: город приобрел для нас сразу трехкомнатную! - поделился радостью Владимир Филиппов, осматривая новые семейные хоромы. Его соседка по новостройке, онколог с десятилетним стажем Евгения Басанова, едва не расплакалась, получив ключи:

- Наконец-то закончились скитания по съемным углам, - говорит врач.

До сих пор жилищный вопрос для медиков в Березовском решался скромно: в лучшем случае приезжим предоставляли место в семейном общежитии. Даже для начинающего одинокого врача это не стимул, чтобы навсегда остаться здесь работать. Поэтому депутаты и приняли новую программу укрепления медицинских кадров.

За счет бюджета закупается новое жилье, оно в течение десяти лет является собственностью муниципалитета, а затем прижившийся в городе специалист имеет право квартиру приватизировать. К тому времени и дети подрастут - здешние места станут для них родными. К воплощению программы в регионе подошли, ориентируясь на реальные жилищные потребности врачей. Чтобы приобрести именно трехкомнатные квартиры, пришлось выделять дополнительные деньги: цены на недвижимость выросли, и в заложенные восемь миллионов не уложились.

- Мы стараемся сделать достойные условия для медиков, чтобы врачи-профессионалы понимали, как их ценят, - признался глава администрации Березовского городского округа Евгений Писцов.

Ежегодно здесь в рамках нацпроекта будут покупать две квартиры. И кандидаты на новоселье в следующем году уже есть: в город приехала семейная пара терапевтов.

В Самарской области медиков заманивают подъемными. Врачам и фельдшерам в возрасте до 50 лет при переезде в районы и малые города дают миллион и 500 тысяч рублей соответственно.

Например, такую поддержку в городе Отрадном получили хирург и два фельдшера "скорой помощи". В прошлом году коллектив местной горбольницы таким же образом пополнился шестью нужными специалистами.

Кстати, в Отрадном по муниципальной программе "Медицинские кадры" есть свои стимулирующие выплаты для врачей общей практики и медсестер. Лауреаты городского конкурса "Лучший медицинский работник" получают вознаграждение: врачи по 25 тысяч, медсестры - по 15 тысяч рублей.

Врач-онколог Евгения Басанова едва не расплакалась, получив ключи: "Наконец-то закончились скитания по съемным углам"

Но есть и другой способ привлечение врачей: больницы города Жигулевска пополняются кадрами за счет выпускников-"целевиков" Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) и тольяттинского медуниверситета "Реавиз". В нынешнем году уже трое молодых специалистов-терапевтов пришли на работу в поликлиники города. В ближайшее время здесь ждут еще двух врачей.

Кстати, как рассказали "РГ" в самарском вузе, по просьбе регионального минздрава осенью медицинский университет направил 120 ординаторов для помощи поликлиникам региона.

Еще 345 человек трудятся в "красной зоне" в качестве врачей-стажеров. Кроме того, еще с весны студенты работают на станциях скорой помощи, выезжая на вызовы вместе с врачами.