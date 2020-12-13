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13.12.2020 03:45
Рубрика: Культура

Уральцы показали тореадора из драгметаллов и подносы Демидовых

Текст: Анна Шиллер
Мастера Среднего Урала изготавливают уникальные камнерезные фигуры и возрождают цветочную роспись подносов Демидовых, отправляя свои работы в музеи и на выставки. Заглянуть в их мастерскую жители смогли на Международном ремесленном конгрессе, который прошел онлайн. Также они посетили заводы, где льют колокола и делают сысертский фарфор.

Как расписные подносы связаны с семьей Демидовых? Пару веков назад Николай Демидов открыл первую школу живописи в Нижнем Тагиле для подготовки специалистов горнозаводского дела. Они учились не только рисовать, но и обрабатывать металл, камень - это студенты Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна осваивают и сегодня.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
На Урале народные промыслы поддержали субсидиями

Именно так возник местный промысел - лаковая роспись по металлическим изделиям. А подносы из листового железа, сделанные на заводе Демидовых, прозвали тагильскими. Мастер народных художественных промыслов Алевтина Сидорова занимается этим ремеслом почти 30 лет. В свободное от преподавания в колледже время она рисует на подносах пейзажи, бытовые и исторические сюжеты, которые пополняют коллекции музеев.

Уральцы прославились и резьбой по камню. Немногие знают, что создатель ювелирных яиц Карл Фаберже, известных по всему миру, в XIX веке закупал драгоценные камни в регионе. За столетие до этого там работали начинающие камнерезы, дело которых продолжается до сих пор. Например, екатеринбуржец Алексей Антонов с командой из 20 мастеров недавно завершил скульптуру тореадора высотой в полтора метра из драгоценных металлов и камня, некоторых из них уже не осталось в природе.

Вслед за камнерезным искусством на Урале начали производить изделия из фарфора, украшенные традиционной росписью. На готовой посуде мастерицы рисовали даже настоящим золотом. А рецепт фарфоровой массы для Сысертского завода, по словам технолога Елены Дягилевой, изобрели всего несколько десятков лет назад. Он включает кварцевый песок, пегматит, белую и серую глину и отходы производства.

Справка "РГ"

Поддержку ремесленникам в Свердловской области оказывают в виде субсидий, организации выставок и системы обучения. За пять лет работы областного художественно-экспертного Совета по народным художественным промыслам звание мастера и хранителя НПХ присвоили 40 уральцам. Всего в региональном реестре 106 субъектов НПХ.

В регионах Культура Арт Народные промыслы Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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